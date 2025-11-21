विज्ञापन

नेगेट‍िव पब्‍ल‍िस‍िटी नहीं कर पा रहे हैं टॉलरेट, तो लाइफ कोच संदीप कोचर से जान‍िए सेल‍िब्रि‍टी कैसे करते हैं ऐसी स‍िचुएशन हैंडल

नकारात्मक प्रचार के जोखिम क्या हैं? क्‍या आप नेगेट‍िव पब्‍ल‍िस‍िटी को सहन नहीं कर पा रहे हैं तो सेलिब्रिटी ऐस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. संदीप कोचर से जानते हैं क‍ि सेल‍िब्रि‍टी कैसे करते हैं हैंडल.

नकारात्मक पीआर से कैसे निपटें?

How To Handle Negative Publicity : बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी ‘परफेक्ट' दिखती है, अंदर से उतनी ही तूफानी होती है. रेड कार्पेट की चमक, फैन-फॉलोइंग का क्रेज और फिर अचानक ट्रोलिंग (Trolling Se Kaise Bache), अफवाहें या कॉन्ट्रोवर्सी. ये रोलरकोस्टर हर स्टार की लाइफ का हिस्सा है. कई बार एक पोस्ट, एक क्लिप या एक अफवाह पूरे करियर की दिशा बदल सकती है. ऐसे में सवाल उठता है आखिर सेलिब्रिटी इस भारी नेगेटिविटी (Negative Comments Se Kaise Bache) को कैसे झेल लेते हैं? सेलिब्रिटी ऐस्ट्रोलॉजर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्‍टर संदीप कोचर ने सेलिब्रेटी के ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं.

निगेटिव पब्लिसिटी से बचने के टिप्स (Tips To Escape Negative Publicity)

पेशेंस

डॉक्‍टर संदीप कोचर बताते हैं कि सेलिब्रिटीज हर नेगेटिव पब्लिसिटी को एक टेम्पररी फेज की तरह देखते हैं और पेशेंस रखते हैं. जैसा ग्रहों की चाल बदलती है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदल जाती हैं. ये समझना ही उनकी बड़ी ताकत है.

पॉज़िटिव माइंडसेट

बॉलीवुड में योग और मेडिटेशन अब सिर्फ़ फिटनेस ट्रेंड नहीं, बल्कि एक माइंड डिटॉक्स बन चुका है. दीपिका पादुकोण का डिप्रेशन से बाहर आने का सफर हो या कई स्टार्स की मेंटल हेल्थ जर्नी. सभी बताते हैं कि मेडिटेशन ने उन्हें ग्राउंडेड रखता है.

लाइफ कोचिंग

आज के समय में कई सेलेब्स लाइफ कोच या थेरेपिस्ट की मदद लेते हैं ताकि ट्रोलिंग के प्रेशर में टूटें नहीं. आलिया भट्ट ने हाल ही में बताया कि सोशल मीडिया को दिल पर न लेना उन्होंने सीखा है डॉक्‍टर संदीप कोचर कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस ही वो टूल है जो स्टार्स को अंदर से स्टेबल रखता है.

फैमिली सपोर्ट

रणवीर सिंह हो या कोई और बड़ा नाम, सबकी एक ही बात आम होती है: परिवार और करीबी लोग ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं. डॉ. कोचर बताते हैं कि नेगेटिव दौर में यही सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा मदद करता है.

काम है सबसे मजबूत जवाब

शाहरुख खान इसका सबसे ताजा उदाहरण हैं. चाहे कितनी भी ट्रोलिंग या आलोचना क्यों न हो जाए, उन्होंने ‘जवान' और ‘डंकी' जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि असली जवाब आपके काम में छुपा होता है.

सोशल मीडिया

हर कमेंट का जवाब देने की आदत अब सेलेब्स छोड़ चुके हैं. कई लोग डिजिटल डिटॉक्स अपनाते हैं और सोशल मीडिया को सिर्फ जरूरत भर के लिए इस्तेमाल करते हैं.

