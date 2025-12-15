आज का सवाल- मेरे पैरों की एड़ियां फट गई हैं, क्या घर पर कोई आसान होम रेमेडी बनाकर लगा सकती हूं?

Skincare Tips: सर्दियों के मौसम में हवा में नमी कम हो जाती है. इसका असर हमारी स्किन पर सबसे पहले नजर आता है. खासकर शुष्क हवाओं के चलते ए़ड़ियां फट जाती हैं. महिलाएं इस समस्या से ज्यादा परेशान रहती हैं. कई बार तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि चलना-फिरना भी मुश्किल लगने लगता है, एड़ियों में तेज टीस का एहसास परेशान करता है, साथ ही दर्द से भी जूझना पड़ता है. ऐसी ही तकलीफ है शिल्पा यादव की. NDTV के कॉल्म 'खूबसूरती की बात एक्सपर्ट के साथ' को दिए सवाल में शिल्पा पूछती हैं, 'मेरे पैरों की एड़‍ियां बहुत फट गई हैं. चलने में दर्द भी होता है. क्या कोई ऐसी होम रेमेडी है, जिसे मैं घर पर बनाकर लगाऊं और एड़‍ियां ठीक हो जाएं?' आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसका जवाब-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

इस सवाल का जवाब देते हुए ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताया, फटी एड़‍ियों की समस्या को आप घर पर ही सही तरीके से देखभाल करके काफी हद तक ठीक कर सकती हैं. इसके लिए आपको रोजाना थोड़ा समय निकालना होगा.

शहनाज हुसैन कहती हैं, सबसे पहले पैरों की ड्राईनेस दूर करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप एक वॉर्म फुट सोक तैयार करें. इसके लिए-

थोड़े गुनगुने पानी में एक से दो चम्मच शहद मिलाएं.

अब, इस पानी में अपने पैरों को करीब 30 मिनट तक भिगोकर रखें.

शहद नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है और स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है.

30 मिनट बाद पैरों को बाहर निकालें और हल्के हाथ से सॉफ्ट फुट स्क्रबर या प्यूमिक स्टोन से स्क्रब करें. ध्यान रखें, ज्यादा जोर न लगाएं, वरना स्किन और ज्यादा फट सकती है.

स्क्रब के बाद पैरों को पोंछकर हल्का गुनगुना ऑलिव ऑयल लें और फटी एड़‍ियों पर अच्छे से मसाज करें. ऑलिव ऑयल स्किन को गहराई से पोषण देता है और दरारों को भरने में मदद करता है. तेल लगाने के बाद सूती मोजे पहन लें और ऐसे ही सो जाएं. इससे तेल बेडशीट पर नहीं लगेगा और रातभर स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा.

शहनाज हुसैन आगे बताती हैं, फटी एड़ियों से बचने लिए रोज देखभाल करनी जरूरी है. इसके लिए रोज पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाएं. खुले चप्पल या सैंडल पहनने से बचें. इसकी जगह बंद जूते और मोजे पहनें, ताकि पैरों को धूल और ड्राई हवा से बचाया जा सके.

ब्यूटी एक्सपर्ट कहती हैं, अगर आप रोजाना यह आसान रूटीन फॉलो करती हैं, तो फटी एड़‍ियों की समस्या धीरे-धीरे ठीक हो सकती है. हालांकि, अगर समस्या लगातार बढ़ रही है, तो एक बार स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

