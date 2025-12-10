इस तेल से पतले भौंहों के बाल हो जाएंगे घने और काले, डॉक्टर ने बताया आइब्रो बढ़ाने का सस्ता उपाय

Remedies for Eyebrows Thick and Black: चेहरा देखते ही सबसे पहले नजर आंखों पर पड़ती है और भौहें यानी आइब्रो आंखों को आकर्षक बनाने का बेहतरीन काम करती हैं. घनी, साफ-सुथरी और काली भौहें चेहरे का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, लेकिन आजकल तनाव, हार्मोनल बदलाव या गलत ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारण भौहें पतली, सफेद या बाल झड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है. हालांकि, कई लोग सुंदर आइब्रो के लिए पार्लर ट्रीटमेंट या मेकअप की मदद लेते हैं, जो कुछ समय के लिए अच्छी तो लगती हैं, लेकिन इनका असर कुछ घंटों तक ही रहता है. इसके अलावा केमिकल्स से नुकसान होने का खतरा भी बना रहता है. त्वचा और हेयर केयर एक्सपर्ट, डॉ. मनोज दास ने बताया कि रसोई में ऐसी कई सामग्रियां मौजूद हैं, जो बालों की जड़ों को मजबूत कर सकती हैं और भौंहों की ग्रोथ बढ़ा सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- दांत खोखले और कमजोर हो रहे हैं? इन 3 तरीकों से मिलेगी राहत, मर जाएंगे दांतों के सारे कीटाणु और मसूड़े भी होंगे मजबूत

अरंडी का तेल

अरंडी का तेल बालों की जड़ों को पोषण देने के लिए जाना जाता है. इसमें मौजूद फैटी एसिड भौंहों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे होते हैं. रात को सोने से पहले भौंहों की हल्की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बालों के विकास में मदद मिलती है. यह तेल सफेद बालों की गति को भी धीमा कर देता है. इसके नियमित इस्तेमाल से बिखरी हुई भौहें भर जाएंगी और आकार भी सुंदर दिखेगा.

अदरक में मौजूद गर्म तत्व बालों की वृद्धि बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं. भौंहों पर अदरक लगाने से उस क्षेत्र में ब्लड फ्लो बढ़ता है और निष्क्रिय रोम छिद्र सक्रिय हो जाते हैं. अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों को प्राकृतिक रूप से काला रंग देते हैं. अदरक को कद्दूकस करके उसके रस को अरंडी या बादाम के तेल में मिलाकर इस्तेमाल करना सबसे कारगर तरीका है. लेकिन अगर अदरक को सीधे इस्तेमाल करने से कोई जलन महसूस हो, तो इसे कुछ देर लगाकर तुरंत धो लें.

बादाम का तेल विटामिन ई और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो भौंहों की सघनता बढ़ाता है. यह बालों की जड़ों तक गहराई से पहुंचकर रूखेपन को कम करता है. अगर आप भौंहों पर बहुत ज्यादा मेकअप करती हैं, तो उन्हें बादाम के तेल से पोषण देना जरूरी है. इससे भौंहों की प्राकृतिक चमक बनी रहती है और बालों का झड़ना कम होता है. सोने से पहले रूई से बादाम के तेल से मालिश करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.