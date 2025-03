चेहरे पर लगाएं मुल्तानी मिट्टी का ये फेस पैक, चिपचिपी और ऑयली स्किन में आ जाएगी चमक

Multani Mitti Face Pack: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा चमकदार, हेल्दी और खिली-खिली नजर आए. इसके लिए लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर पार्लर में ब्यूटी ट्रीटमेंट तक, कई उपाय आजमाते हैं. लेकिन जब स्किन लगातार धूप और प्रदूषण के (Multani Mitti Benefits For Skin) संपर्क में आती है, तो इन सबका असर फीका पड़ने लगता है. तेज धूप से स्किन का टेक्सचर और टोन बदलने लगती है, जिससे स्किन डल, डार्क और रफ दिखने लगती है. इसके अलावा, पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों की समस्या बढ़ने से चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है और स्किन की खूबसूरती कम होने लगती है. स्किन की खोई हुई चमक वापस लाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं, बल्कि घर में मौजूद कुछ आसान और सस्ते उपाय भी (How to Use Multani Mitti for Face) मददगार हो सकते हैं.

दादी-नानी के नुस्खों में शामिल कुछ पारंपरिक चीजें आज भी बेहद असरदार और फायदेमंद साबित होती हैं. ऐसी ही एक जादुई चीज है मुल्तानी मिट्टी, (Multani Mitti For Glowing Skin) जिसे फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. मुल्तानी मिट्टी का यह फेस पैक आपकी स्किन को फिर से जीवंत बना देगा, जिससे चेहरा नेचुरल हेल्दी ग्लो से दमक उठेगा.

घर पर आसानी से बनाएं मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक (How to Use Multani Mitti)

अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी के फेस पैक का इस्तेमाल करें. यह स्किन को डीप क्लीन करने के साथ-साथ उसे नेचुरल ग्लो देता है. यहां हम आपको दो आसान और असरदार फेस पैक बनाने के तरीके बता रहे हैं.

अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो गुलाब जल और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. यह चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने के साथ ही स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है.

कैसे बनाएं:

2-3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें.

इसमें 3-4 चम्मच गुलाब जल मिलाकर अच्छे से मिक्स करें.

इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं और 20-25 मिनट तक सूखने दें.

फिर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें.

ड्राई स्किन वालों के लिए दही और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बेहद फायदेमंद होता है. यह स्किन को डीप हाइड्रेशन देता है और डेड स्किन सेल्स को हटाकर स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है.

कैसे बनाएं:

3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 3 चम्मच ताजा दही मिलाएं.

इस मिश्रण को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और 25-30 मिनट तक छोड़ दें.

इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें.

इन नैचुरल फेस पैक को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो दें.

किसी भी नए स्किनकेयर नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

यह सुनिश्चित करता है कि नुस्खा आपकी स्किन के लिए सुरक्षित है और इससे आपको किसी तरह की एलर्जी या रिएक्शन नहीं होगा.

आप अपने स्किन टाइप के अनुसार सामान को एडजस्ट भी कर सकते हैं.

ड्राई स्किन: शहद या नारियल तेल मिलाएं ताकि स्किन को अधिक नमी मिले.

शहद या नारियल तेल मिलाएं ताकि स्किन को अधिक नमी मिले. ऑयली स्किन: नींबू का रस मिलाएं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल हो सके.

नींबू का रस मिलाएं, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल हो सके. कॉम्बिनेशन स्किन: दोनों चीजों (शहद और नींबू) का बैलेंस्ड तरीके से इस्तेमाल करें.

मुल्तानी मिट्टी हफ्ते में कितनी बार लगाएं?

मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल आपकी स्किन टाइप पर निर्भर करता है. सही तरीके से इसका उपयोग करने से स्किन को बेहतरीन फायदे मिलते हैं.

ड्राई स्किन: हफ्ते में 1 बार लगाएं, ताकि स्किन ज्यादा सूखी न हो.

हफ्ते में 1 बार लगाएं, ताकि स्किन ज्यादा सूखी न हो. ऑयली स्किन: हफ्ते में 3-4 बार लगा सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल में रहेगा.

हफ्ते में 3-4 बार लगा सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल में रहेगा. सेंसिटिव स्किन: हफ्ते में 2-3 बार उपयोग करें, लेकिन पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

हफ्ते में 2-3 बार उपयोग करें, लेकिन पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अपनी स्किन के अनुसार सही रूटीन अपनाएं और हेल्दी, ग्लोइंग स्किन पाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.