Designer blouses for saree : क्या आप भी साल 2025 में आने वाले छठ पूजा के लिए एक शानदार ड‍िजाइनर साड़ी ब्लाउज की तलाश में हैं? तो आपकी खोज यहीं खत्म होती है. आज हम आपको कुछ बेहतरीन ब्लाउज डिजाइन दिखाएंगे जो न केवल ट्रेंडी हैं, बल्कि पहनने में बेहद आरामदायक भी हैं. आप इन्हें अपनी पसंदीदा साड़ी से मैच करके पारंपरिक और मॉडर्न लुक का खूबसूरत संगम पा सकती हैं. ये डिजाइन न आपके छठ पूजा के लुक को और भी खास बना देंगे.

छठ पूजा जो भारत देश में बेहद धूम-धाम और भक्ति के साथ मनाया जाता है. अक्सर इस दिन महिलाएं पारंपरिक तरह से साड़ी पहनती हैं और तैयार होती हैं. अगर आप भी इस बार छठ का व्रत रख रही हैं या फिर आप इस मौके पर सुंदर दिखना चाहती हैं, तो साड़ी के साथ एक खूबसूरत डिजाइन वाला ब्लाउज आपके पूरे लुक को बेहद सुंदर बना सकता है. हम आपके लिए कुछ ऐसे ही ब्लाउज के नए डिजाइन लेकर आए हैं, जो आपको Chhath Puja 2025 पर बेहद स्टाइलिश और आकर्षक दिखा सकते हैं.

एंब्रायडरी वाले ब्‍लाउज से पाएं रॉयल लुक

अगर आप इस छठ पूजा में रॉयल लुक में द‍िखना चाहती हैं, तो यह ब्‍लाउज पर गोटा वर्क या हैवी एंब्रॉयडरी करवा लें. इससे आपको बहुत ड‍िफरेंट लुक म‍िलेगा और आप भीड़ से अलग भी नजर आएंगी.

Photo Credit: Freepik

ब्‍लाउज में बनवाएं स्‍टाइल‍िश स्‍लीव

इस बार त्‍योहार पर स्‍टाइल ब्‍लाउज में स्‍लीव के साथ कुछ एक्‍सपेर‍िमेंट करना चाहते हैं, तो बलाउज में इस तरह के ड‍िजाइन बनवा सकते हैं आप. यह आपको ट्रड‍िशनल के साथ मॉडर्न लुक देते हैं.

Photo Credit: Freepik

Deepike Padukone की Nutritionist ने बताया दाग-धब्बे हटाने का तरीका | Beauty Tips.

इन्हें आप अपनी साड़ी से मैच करके त्योहारों पर सुंदर दिख सकती हैं. इसमें बेहतरीन एंब्रायडरी वर्क से लेकर ब्लॉक प्रिंटेड, कट स्टोन वर्क और ज‍िग-जै प्रिंटेड वाले ब्लाउज के डिजाइन मिल जाएंगें, जो आपको छठ के मौके पर क्लासी दिखा सकते हैं.

इन्हें पहनकर आप ट्रेडिशनल के साथ-साथ ट्रेंडी लुक भी पा सकती हैं.

अपने फेवरेट कलर और फैब्रिक में इन्हें सिलवाकर तैयार करें और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचें.

प्रस्तुति: नंदिनी



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है..