एलोवेरा जेल और नीम पाउडर से घर पर बनाएं केमिकल-फ्री साबुन, त्वचा को मिलेगा नेचुरल ग्लो

आजकल बाजार में मिलने वाले कई साबुनों में केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस होते हैं, जो हर किसी के लिए सही नहीं होते, इससे कुछ लोगों की त्वचा को नुकसान तक पहुंच जाता है. अगर आप भी अपनी स्किन के लिए एक नेचुरल और अच्छा विकल्प तलाश रहे हैं, तो घर पर एलोवेरा जेल और नीम पाउडर से केमिकल फ्री साबुन बना सकते हैं. यह न सिर्फ केमिकल-फ्री होता है, बल्कि त्वचा को साफ, ताजा और हेल्दी रखने में भी मदद कर सकता है.
क्यों खास है एलोवेरा और नीम?
एलोवेरा अपनी मॉइस्चराइजिंग खूबियों के लिए जाना जाता है. यह त्वचा को हाइड्रेट रखने और ठंडक पहुंचाने में मदद करता है. वहीं, नीम में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को साफ रखने में सहायक माने जाते हैं. इन दोनों का मिश्रण त्वचा की देखभाल के लिए बेहतरीन माना जाता है.
घर पर बना नीम और एलोवेरा सोप
ताजे एलोवेरा और नीम से अपना खुद का पोषण देने वाला, केमिकल-फ्री साबुन बनाएं, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए एकदम सही है. एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जबकि नीम अपनी सफाई और आराम देने वाली खूबियों के लिए जाना जाता है.
घर पर नीम और एलोवेरा साबुन कैसे बनाएं
- 1 सोप बेस (लगभग 500 ग्राम), छोटे टुकड़ों में कटा हुआ
- 2–3 ताजी एलोवेरा पत्तियों का जेल
- 2 बड़े चम्मच नीम पाउडर
- 1 विटामिन E कैप्सूल
घर पर साबुन बनाने का तरीका
- एलोवेरा की पत्तियों को धो लें, उनके कांटेदार किनारे हटा दें और साफ जेल निकाल लें.
- एलोवेरा जेल को चिकना होने तक ब्लेंड करें.
- सोप बेस को डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में 20–30 सेकंड के अंतराल पर पिघलाएं और पूरी तरह पिघलने तक हिलाते रहें.
- ब्लेंड किया हुआ एलोवेरा जेल, नीम पाउडर और 1 विटामिन E कैप्सूल का तेल मिलाएं. सब कुछ अच्छी तरह मिक्स होने तक मिलाएं.
- मिश्रण को सोप मोल्ड में डालें और हवा के बुलबुले निकालने के लिए मोल्ड को धीरे से थपथपाएं.
- साबुन को ठंडा होने और पूरी तरह जमने दें (लगभग 2–4 घंटे, या सबसे अच्छे नतीजों के लिए रात भर)
- साबुन को मोल्ड से निकालें और इस्तेमाल करने से पहले 24 घंटे तक और सूखने दें.
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