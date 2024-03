सफेद बाल काले करने के लिए घर पर बनाएं सरसों के तेल और हल्दी से डाई, फिर नेचुरल काले हो जाएंगे सारे हेयर

natural black hair dye for grey hair : ऐसे घर पर बनाएं हेयर डाई.

How To Get Rid Of White Hair: आज के समय में खराब लाइफस्टाइल (Lifestyle) की वजह से बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं. सही खान-पान और टेंशन की वजह से भी बाल बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं. सफेद बालों (White Hair) को छुपाने के लिए लोग कलर करवाना शुरू कर देते हैं. लेकिन कलर में केमिकल्स होते हैं जो बालों को सिर्फ नुकसान ही पहुंचाते हैं. केमिकल (Chemicals) से बालों को बचाने के लिए घर में ही मौजूद कुछ चीजों की मदद से इसे काला किया जा सकता है. इससे बाल ना सिर्फ काले होते हैं बल्कि इससे हेल्दी भी होते हैं. आप भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें. इससे बहुत जल्द ही फायदा देखने को मिलेगा.बालों को काला बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरुरत है. इसमें हल्दी, सरसों का तेल और विटामिन ई कैप्सूल है. बस इन तीन चीजों की मदद से आप अपने बालों को काला बना सकते हैं.