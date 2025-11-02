Homemade hair dye for grey hair : बालों का धीरे धीरे सफेद या ग्रे होना एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन अगर ये कम उम्र में होने लगे तो चिंता बढ़ जाती है. दरअसल हमारे बालों का रंग मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स से आता है. उम्र बढ़ने, स्ट्रेस, पोषण की कमी, स्मोकिंग और खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं. इसी कारण बालों में रंग बनना बंद हो जाता है और सबसे पहले टेम्पल यानी कनपटियों के पास से बाल ग्रे (Baal Kale Karne Ke Gharelu Nuskhe) दिखने लगते हैं. धीरे धीरे ये पूरे सिर पर फैल जाते हैं.

अक्सर लोग इस समस्या से निपटने के लिए केमिकल वाले हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये लंबे समय में बालों और स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में कई लोग मेहंदी (Baalon Par Mehandi Lagane Ka Sahi Tarika) लगाते हैं, लेकिन कई लोगों को मेहंदी का रंग पसंद नहीं आता. अगर आप भी उनमें से हैं, तो चिंता की बात नहीं. एक आसान घरेलू उपाय से आप बिना केमिकल बालों को काला कर सकते हैं.

बाल डाई करने का घरेलू तरीका (Home Remedy For Black Hair)

नेचुरल हेयर डाई बनाने की विधि

• 200 मिलीलीटर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल

• 1 चम्मच पिसी हुई कॉफी

• 1 चम्मच हल्दी पाउडर

• 1 चम्मच काला जीरा या नाइजीला पाउडर

1. ऑलिव ऑयल को धीमी आंच पर हल्का गर्म करें. ध्यान रखें कि उसमें धुआं न उठे.

2. अब इसमें कॉफी, हल्दी और काला जीरा डालें. इसे 2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.

3. फिर इसे आंच से उतारकर थोड़ा ठंडा करें.

4. सूखे बालों पर ये मिश्रण लगाएं, खासकर कनपटियों और सफेद बालों वाले हिस्से में.

5. टूथब्रश या बारीक कंघी से इस पेस्ट को अच्छे से फैलाएं.

6. इसे 15 से 30 मिनट तक बालों में लगा रहने दें. जितनी देर रहेगा, उतना गहरा रंग आएगा.

7. इसके बाद बालों को सामान्य शैम्पू और जरूरत हो तो कंडीशनर से धो लें.

• हमेशा ताजी और बारीक पिसी हुई सामग्री का ही इस्तेमाल करें.

• बालों की लाइन पर तेल या बाम लगाएं ताकि दाग न पड़े.

• पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

ऑलिव ऑयल पिगमेंट को बालों में सेट करने में मदद करता है. कॉफी बालों को हल्की भूरी झलक देती है जो नेचुरल लगती है. हल्दी बालों को गर्म टोन देती है, जिससे वे इंडोर लाइट में नीले या ग्रे नहीं दिखते. वहीं काला जीरा बालों को मजबूत बनाता है और उनमें नेचुरल डार्कनेस लाता है.