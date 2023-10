102 साल की महिला ने बताया लंबी उम्र जीने का सीक्रेट, बस ये काम रोजाना करती हैं, अपनी लाइफ से सीखें हैं कई लेसंस

Long Life Secrets: लंबी उम्र जीने का ये है तरीका.

Long Life Secrets: लंबी उम्र (long life) की चाहत किसे नहीं होती. हर कोई स्वस्थ और लंबी (how to live longer healthy) जिंदगी जीना चाहता है. लेकिन आज के समय में ऐसे कई वजह है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ स्पैन छोटी हो गई है. इसी बीच अमेरिका में रह रही 102 वर्ष की पर्ल ने लंबी जिंदगी जीने का तरीका (way to live a longer life) बता दिया है. पर्ल का जन्म 1921 में क्यूबा में हुआ था. 1947 में उन्होंने शादी की और अमेरिका में रहने लगी. उन्होंने लाइफ से बहुत से लेसंस सीखे हैं और यहां साझा किया है. तो चलिए जानते हैं लंबी उम्र जीने का राज.