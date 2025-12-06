Year Ender 2025: कौन से हैशटैग 2025 में ट्रेंडिंग रहे? Parenting से लेकर फैशन और लाइफस्टाइल तक ये कीवर्ड हुए ट्रेंड

Trending Hashtags and Trends of 2025 : साल 2025 में सोशल मीडिया पर कई कीवर्ड ऐसे रहे, जिनके हैशटैग खूब ट्रेंडिंग में रहे. हर साल नए हैशटैग ट्रेंड करते हैं. हैशटैग बातचीत को आकार देते हैं और जुड़ाव बढ़ाते हैं. दरअसल, एल्गोरिदम बदलते रहते हैं, लेकिन हैशटैग अभी भी एक शक्तिशाली उपकरण हैं. सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सामग्री को पहुंचाने और उपयोगकर्ताओं को विषयों से जोड़ने और पोस्ट को प्रासंगिक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उन्हें स्कैन करते हैं. लाखों पोस्ट वाले सामान्य हैशटैग अक्सर नई सामग्री को दबा देते हैं, जबकि हैशटैग से उसी मुद्दे से जुड़ी पोस्ट को देखने और जानने में आसानी कर देता है.

यह भी पढ़ें:- Google Search 2025: लोगों ने 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? Dharmendra Death-IPL और Gemini AI तक, गूगल से पूछे ऐसे-ऐसे सवाल

2025 के ट्रेंडिंग हैशटैग और ट्रेंड्स

हेल्थ और वेलनेस के मामले में #ME2025 टैग खूब ट्रेंड में रहा. यह वेट लॉस के लिए छोटे और संतुलित भोजन यानी Minimal Eating करने के ट्रेंड वायरल हुआ था. इसके अलावा स्क्रीन टाइम कम करने के लिए #DigitalDetox और इससे संबंधित हैशटैग ज्यादा ट्रेंड में रहे.

पेरेंटिंग के मामले में 2025 में #GentleParenting ज्यादा चलन में रहा. यह बच्चों को प्यार और धैर्य से समझाने के तरीके के लिए है. इसके अलावा #LighthouseParenting, #EcoFriendlyParenting जैसे टैग भी खूब वायरल हुए.

फैशन और लाइफस्टाइल के लिए 2025 के ट्रेंडिंग हैशटैग में #Y2Kfashion बहुत वायरल हुआ. यह 90s और 2000s के फैशन की वापसी को लेकर टैग है. इसके साथ ही अब साल के अंत में #WinterVibes हैशटैग भी खूब चर्चा में है.

इंस्टाग्राम पर 2025 में हैशटैग ट्रेंड्स में ट्रेंडिंग ऑडियो, इंटरैक्टिव स्टोरी स्टिकर, सीमलेस लूप्स और ब्रांड-ट्रू कैप्शन का बोलबाला रहा.

2025 में YouTube पर AI-पावर्ड कंटेंट जैसे AI एनिमेशन, डीपफेक, शॉर्ट-फॉर्म वीडियो, वीडियो पॉडकास्ट और गेमिंग टैग बहुत ट्रेंड पर रहे.

2025 में फेसबुक पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता उपयोग और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो यानी Reels का वर्चस्व जैसे ट्रेंड रहे. वहीं Meta ने AI-संचालित विज्ञापन (Advantage+) और यूजर-जेनरेटेड कंटेंट (UGC) पर जोर दिया, जिससे ज्यादा प्रामाणिक और सामुदायिक जुड़ाव बढ़ा और क्रिएटर्स की कमाई भी बढ़ी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.