ऑफिस या स्कूल पहुंचते ही खाना ठंडा हो जाता है तो बस ये ट्रिक आजमा लीजिए, फिर मिलेगा गरमागरम भोजन

How to keep food warm: ऑफिस हो स्कूल या कॉलेज या फिर हम कहीं घर से बाहर घूमने जा रहे हैं तो अपने साथ घर का बना हुआ खाना ले जाना पसंद करते हैं. क्योंकि घर का बना हुआ खाना स्वादिष्ट भी (How to keep food warm for hours) होता है और साथ में हेल्दी भी होता है. इसलिए हमारे घर की महिलाएं भी अपने बच्चों के या अपने पति के लंच में घर का ही खाना पैक करके देना चाहती थीं, लेकिन खाने का मजा तब आता है, जब खाना (3 Ways to Keep Food Hot) गर्म-गर्म हो. ठंडा खाने में वह स्वाद नहीं रह जाता (How to Keep Hot Food) जो गर्म में है. हम आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने खाने को लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं.

इन्सुलेटेड कंटेनर का करें इस्तेमाल

अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे, आपके पति के लंच बॉक्स में जो खाना है वह लंबे समय तक गर्म रहे तो आपको इन्सुलेटेड कंटेनर का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे खाना लंबे समय तक फ्रेश और और गर्म रहता है.

फॉइल पेपर का यूज

लंच बॉक्स का खाना लंबे समय तक गर्म रहे, इसके लिए आपको एल्युमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे पराठा, रोटी, पुड़ी जो भी हो, वह लंबे समय तक ताजा और गर्म रहता है. अन्य खाने वाले आइटम्स को भी आप एल्युमिनियम के फॉइल पेपर में लपेट कर रख सकते हैं, जिससे हवा अंदर ना जा सके.



थर्मल बैक गर्म रखता है खाना

मार्केट में एक से बढ़कर एक अच्छे ब्रांड के थर्मल बैग उपलब्ध हैं, जो थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं. यह आपके खाने को लंबे समय तक ताजा और गर्म बनाए रखते हैं. जब हम खाने को इस बैग के अंदर रखते हैं तो वह खाने की गर्मी को बाहर निकलने से रोकते हैं, जिससे आपका खाना लंबे समय तक गर्म रहता है.



इनके अलावा आप कुछ और तरीके से अपना खाना गर्म कर सकते हैं...



थर्मोस फ्लास्क: थर्मोस फ्लास्क में खाना गर्म रखने के लिए उपयुक्त होता है.

गर्म प्लेट: गर्म प्लेट पर खाना परोसने से यह गर्म रहता है.

माइक्रोवेव: माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए उपयुक्त होता है.

इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स: इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स में खाना गर्म रखने के लिए उपयुक्त होता है.

ओवन: ओवन में खाना गर्म रखने के लिए उपयुक्त होता है.



इन तरीकों से आप अपना खाना गर्म रख सकते हैं.

