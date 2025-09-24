चेहरे का कोलेजन कैसे बढ़ाएं? यहां जान लें आसान तरीके

How to restore collagen: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा जवां और चमकदार दिखे. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की सबसे अहम चीज कोलेजन कम होने लगता है. यही वजह है कि स्किन ढीली, रूखी और झुर्रियों वाली दिखने लगती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक टाइट, हेल्दी और ग्लोइंग बनी रहे, तो कोलेजन बढ़ाना बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं चेहरे पर कोलेजन कैसे बढ़ाया जा सकता है और कौन से विटामिन इसमें मदद करते हैं.

Skincare करते हुए कभी न करें ये 3 गलतियां, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया सेलिब्रिटी भी करते हैं भूल

कोलेजन बढ़ाने के आसान तरीके

रोजाना अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन C, अमिनो एसिड और हेल्दी फैट्स शामिल करें. इसके लिए अंडा, दाल, नट्स, हरी सब्जियां और मौसमी फल खाना फायदेमंद होता है.

कोलेजन बूस्टिंग क्रीम और सीरम का इस्तेमाल करने से त्वचा की नमी और लोच बनी रहती है.

धूप की हानिकारक UV किरणें कोलेजन को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए बाहर निकलने से पहले हमेशा सनस्क्रीन लगाएं.

पर्याप्त पानी पीने और रोजाना हल्की-फुल्की कसरत करने से स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहरा हेल्दी दिखता है.

विटामिन C कोलेजन बनाने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है. यह स्किन को मजबूत बनाता है, झुर्रियों को कम करता है और स्किन को चमकदार बनाए रखता है. नींबू, संतरा, आंवला, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों से आप इसे प्राकृतिक रूप से पा सकते हैं.

विटामिन A

स्किन रिपेयर और नए सेल्स बनाने में मदद करता है.

एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोलेजन को खराब होने से बचाता है.

ये मिनरल्स कोलेजन प्रोटीन बनाने और उसे मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

कोलेजन सीधे किसी फल में नहीं मिलता, लेकिन कुछ फल इसके निर्माण में मदद करते हैं. इसके लिए आप

संतरा, नींबू और आंवला खा सकते हैं. ये विटामिन C के बेहतरीन सोर्स हैं.

स्ट्रॉबेरी और अंगूर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं.

आप अवोकाडो खा सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन E और हेल्दी फैट्स स्किन की सुरक्षा करते हैं.

इन सब से अलग आप अनानास और आम खा सकते हैं. इनमें पाया जाने वाला ब्रोमेलिन एंजाइम स्किन में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है.

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हमेशा जवां और ग्लोइंग दिखे तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है. नेचुरल तरीके अपनाकर आप अपनी स्किन को लंबे समय तक हेल्दी और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.