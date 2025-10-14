काले और रूखे-फटे होंठों से मिलेगा छुटकारा! मुलायम और गुलाबी लिप्स के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

Pink Lips Natural Remedies: होंठों का कालापन या रूखापन आपकी खूबसूरती को फीका कर सकता है. आमतौर पर प्रदूषण, डिहाइड्रेशन, लिपस्टिक या मार्केट प्रोडक्ट्स का ओवरयूज होंठ अपना गुलाबी रंग खो देते हैं और काले हो जाते हैं. अगर आप भी महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को छोड़कर, मुलायम, गुलाबी और हेल्दी लिप्स पाना चाहते हैं, तो आप कुछ सरल घरेलू तरीके अपना सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको आसान नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसे आपको काले और फटे होंठों से छुटकारा मिल सकता है. आइए जानते हैं.

इस स्क्रब का करें इस्तेमाल

ड्राई और डेड स्किन होंठों को रूखा और डल बना सकती है. ऐसे में गुलाबी, मुलायम होंठों के लिए आप इस स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच चीनी में शहद या नारियल तेल मिलाकर स्क्रब. इस स्क्रब को लेकर अपने होंठों पर एक मिनट तक हल्के हाथों से गोल घुमाते हुए मालिश करें. इसके बाद हल्के गर्म पानी से होंठ धो लें. ये स्क्रब आपको हफ्ते में दो से तीन बार करना होगा.

प्राकृतिक रूप से मुलायम और गुलाबी होंठों के लिए लिप्स को हाईड्रेट रखना बेहद ही जरूरी है. ऐसे में आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीएं. इसके अलावा आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल भी नियमित रूप से कर सकते हैं. आप बादाम का तेल भी अपने लिप्स पर लगा सकते हैं, यह भी होंठों को गुलाबी और मुलायम बनाने में फायदेमंद साबित होता है.

अगर आपके होंठ धूप, स्मोकिंग या फिर ड्रायनेस के कारण काले पड़े हैं तो आप कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर अपने होंठों की रंगत वापिस पा सकते हैं. नींबू और शहद को मिक्स कर लगाने से होंठों की शाइन वापिस लौटती है और डेड स्किन भी हट जाती है. वहीं, चुकंदर का रस लगाने से धीरे-धीरे होंठ गुलाबी होते हैं और रंग सुधरता है. इसके अलावा, एलोवेरा जेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे लिप्स हाईड्रेट होते हैं और रूखेपन- कालेपन से छुटकारा मिलता है.

लिप्स को हेल्दी, सोफ्ट और पिंक बनाए रखने के लिए अच्छी डाइट भी काफी ज्यादा जरूरी होती है. ऐसे में पिंक लिप्स पाने के लिए आप अपनी डाइट में विटामिन ए, सी, ई से भरपूर फलों-सब्जियों जैसे अनार, टमाटर, गाजर, पालक को जरूर शामिल करें. इससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और डैमेज सेल रिपेयर होती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.