अंडरआर्म्स का कालापन कैसे दूर करें? स्किन एक्सपर्ट से जान लें

Dark armpits Remedies: अंडरआर्म्स का डार्क होना एक आम समस्या है. हालांकि, कई लोगों के लिए ये शर्मिंदगी का कारण बन जाता है. खासकर महिलाएं स्लीवलेस कपड़े पहनने में झिझकने लगती हैं. अगर आप भी इन्हीं महिलाओं से में एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में स्किन एक्सपर्ट ने डार्क अंडरआर्म्स से निजात पाने के कुछ असरदार तरीके बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

फल खाने का सबसे अच्छा समय क्या है? न्यूट्रिशनिस्ट से जानें किस टाइम नहीं खाने चाहिए Fruits

क्यो डार्क होने लगती हैं अंडरआर्म्स?

डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं, इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे-

जेनेटिक्स: कई बार यह समस्या परिवार से आती है.

कई बार यह समस्या परिवार से आती है. केमिकल्स और इरिटेशन: परफ्यूम, डियो या आफ्टरशेव का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है.

परफ्यूम, डियो या आफ्टरशेव का इस्तेमाल स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. फ्रिक्शन और टाइट कपड़े: खासकर ओवरवेट लोगों में रगड़ से त्वचा डार्क हो सकती है.

खासकर ओवरवेट लोगों में रगड़ से त्वचा डार्क हो सकती है. एंथोस निगरिकंस: यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से जुड़ी समस्या है, जिसमें अंडरआर्म्स, गर्दन और थाइज डार्क हो जाते हैं.

यह इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे से जुड़ी समस्या है, जिसमें अंडरआर्म्स, गर्दन और थाइज डार्क हो जाते हैं. बीमारियां और दवाइयां: थायराइड, एडिसन डिजीज या कुछ मेडिसिन्स भी अंडरआर्म्स डार्क कर सकती हैं.

सबसे पहले रूट कॉज समझें. स्किन एक्सपर्ट कहते हैं, अगर दवाइयों या कॉस्मेटिक्स की वजह से समस्या है तो उन्हें बंद करें.

वेट लॉस पर ध्यान दें, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन दोनों कम होंगे.

डिपिगमेंट एजेंट्स जैसे लिकोरिस, कोजिक एसिड वाले सीरम या रोल-ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्क्रबिंग से बचें, क्योंकि इससे और ज्यादा पिगमेंटेशन हो सकता है.

इन सब से अलग हल्के घरेलू नुस्खे जैसे हल्दी, शहद, आलू का रस या दही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें न लगाएं.

आप एक्सपर्ट की सलाह के बाद प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. या इसके लिए केमिकल पील्स या लेजर जैसे ट्रीटमेंट्स कराए जा सकते हैं.

स्किन एक्सपर्ट बताते हैं, सही कारण पहचानकर, लाइफस्टाइल सुधारकर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की मदद लेकर डार्क अंडरआर्म्स की समस्या से निजात पाई जा सकती है. इसके लिए स्किन को नुकसान पहुचाने वाले किसी भी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.