किचन में रखे इस छोटे से मसाले से करें दांत का दर्द ठीक, डॉक्टर ने बताया इस्तेमाल करने का सही तरीका

Dant Dard ka Gharelu Upay: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग अपनी सेहत का ध्यान रखना ही भूल जाते हैं. ये छोटी सी लापरवाही ही बाद में बड़ी समस्या पैदा कर देती है. ऐसी ही समस्या है दांत का दर्द. कई लोग अपने दांतों की सही से देखभाल नहीं करते हैं जिससे बाद में कैविटी, दांत में सड़न-दर्द जैसी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं. कभी-कभी दांत का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खाना-पीना भी काफी मुश्किल हो जाता है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट भी करवाते हैं लेकिन कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से दांत के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं.

किचन में रखा छोटा सा मसाला दिलाएगा राहत

क्या आप जानते हैं आपकी किचन में रखा छोटा सा मसाला दांत के दर्द में राहत दिलाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. इस मसाले का नाम है लौंग. लौंग खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही है साथ में सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होती है. एक्सपर्ट डेंटिस्ट डॉक्टर पूनम ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है और दांत के दर्द में लौंग को सही तरह से इस्तेमाल करने का तरीका बताया है. डॉक्टर बताती हैं कि आप लौंग को कूट लें और फिर उसके पाउडर को दांत के बीच में दबाकर रखें. इससे निकलने वाला रस दांतों की नस में जाकर दर्द में राहत दिलाएगा. इसके अलावा आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक छोटे से रुई के टुकड़े में लौंग का तेल लें और दांतों पर लगा दें. इससे भी आपको दर्द में आराम मिल सकता है.

दांतों में दर्द और सड़न जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. इसके लिए आप आधा चम्मच नारियल का तेल और मुंह में रखकर हर जगह फैला लें. इसके 20 मिनट बाद आप कुल्ला कर लें. इससे आपको दर्द में आराम मिल सकता है.

दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लहसुन भी काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप लहसुन की कलियों को पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को दर्द वाले दांत पर लगाएं. इससे आपको कुछ ही देर में आराम मिल सकता है. दरअसल, लहसुन में एलिसिन होता है जो दर्द पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.