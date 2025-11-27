विज्ञापन

कान के दर्द से हैं परेशान? आचार्य बालकृष्ण ने बताया रामबाण इलाज, मिनटों में मिल जाएगा आराम

Ear Pain Home Remedy by Acharya Balkrishna: कई बार कान में दर्द इतना ज्यादा असहनीय हो जाता है कि कोई भी कार्य करने में एकाग्रता नहीं बनती है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कान के दर्द से छुटकारा पा सकेंगे.

कान दर्द का रामबाण इलाज
Kaan Dard Me Kya Kare: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और इस समय तरह-तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं. इसमें सबसे ज्यादा आम समस्या है कान का दर्द. कान शरीर के सबसे सेंसिटिव अंगों में से एक है, जिसकी देखभाल करना हम अक्सर भूल जाते हैं. साथ ही कुछ लोग लंबे समय तक कान की सफाई भी नहीं करते जिससे खुजली और दर्द जैसी समस्या पैदा हो जाती है. कई बार कान में दर्द इतना ज्यादा असहनीय हो जाता है कि कोई भी कार्य करने में एकाग्रता नहीं बनती है. अगर आप भी कान के दर्द से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू इलाज बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कान के दर्द से छुटकारा पा सकेंगे. 

आचार्य बालकृष्ण ने बताया रामबाण इलाज

पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष और योगगुरु आचार्य बालकृष्ण ने एक यूट्यूब वीडियो में कान के दर्द के लिए रामबाण इलाज बताया है जिससे आपको मिनटों में आराम मिल सकेगा. आचार्य बालकृष्ण बताते हैं कि कान दर्द में एलोवेरा यानी घृतकुमारी का गूदा रामबाण औषधि है. इसके लिए आप एलोवेरा के गूदे को थोड़ा गर्म करें और जिस कान में दर्द हो रहा हो उसके विपरीत वाले कान में 2 बूंद डाल दें. इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा. 

अन्य नुस्खेगर्म पानी से करें सिकाई

अगर आपके कान में बहुत ज्यादा दर्द है तो आप गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कपड़े को गर्म पानी में भिगोएं और फिर कान पर रख दें. ऐसा 10-15 मिनट तक करने से आपको आराम मिल सकता है. इसके अलावा आप हीटिंग पैड का भी प्रयोग कर सकते हैं.

गुनगुना तेल हो सकता है फायदेमंद

कान के दर्द और खुजली से राहत पाने के लिए आप गुनगुना ऑलिव ऑयल, नारियल तेल या टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको राहत मिल सकती है. ध्यान रहे कि आप तेल को ज्यादा गर्म न करें वरना कान को नुकसान भी पहुंच सकता है.

कान को करें कवर

अगर आपको अधिकतर सर्दियों में ही कान के दर्द की समस्या होती है तो आप अपने कान को ढक कर रखें. जब भी आप बाहर निकलें तो मफलर या फिर टोपी जरूर पहन लें. इससे कान सर्द हवाओं से बचा रहेगा और दर्द में भी आराम मिलेगा. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

