No smoking day 2024 : आयुर्वेद एक्सपर्ट से जानिए स्मोकिंग छुड़ाने के आसान घरेलू नुस्खे

Ayurvedic tips to get rid of smoking addiction : 'Cigarette is injurious to health' सिगरेट की डिब्बी जब आप खरीदते हैं, तो उसपर साफ-साफ लिखा होता है, बावजूद इसे लोग इसे पीते हैं. दरअसल, सिगरेट में निकोटीन (Nicotine) नाम का रसायन होता है, जो पीने वाले को कुछ देर का सुकून देता है, जो धीरे-धीरे लत बन जाती है. और आगे चलकर माउथ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती है. इसको देखते हुए साल 1984 में यूनाइटेड किंगडम ने धूम्रपान निषेध दिवस जागरूकता आंदोलन शुरू किया. तब से हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है. वैसे तो स्मोकिंग की लत छुड़ाने के कई तरीके हैं. लेकिन इस आर्टिकल में हम आयुर्वेद के माध्यम से कैसे धूम्रपान छुड़ा सकते हैं इसके बारे में जानेंगे सीनियर डॉक्टर निशांत सिंह से.