माथे की छोटी-छोटी फुंसियों से हो गए हैं परेशान? किचन में रखे इस पत्ते से बना लें दवाई, दाग-धब्बे भी होंगे दूर

How to get rid of small pimples on forehead: आज हम आपको किचन में रखे पत्ते का ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे आप माथे की फुंसियों से लेकर पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं

माथे की फुंसियों से कैसे छुटकारा पाएं?
Mathe ki Funsi Kaise Hataye: हर कोई साफ और चमकती हुई त्वचा की चाह रखता है. इसके लिए लोग बाजार के महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल होने के कारण इनका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है. कई बार पूरे फेस पर कोई पिंपल या मुंहासा नहीं होता है लेकिन माथे पर मौजूद छोटी-छोटी फुंसियां पूरे लुक को फीका कर देती हैं. इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं लेकिन कुछ खास फायदा देखने को नहीं मिलता है. इसी के चलते आज हम आपको किचन में रखे पत्ते का ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिससे आप माथे की फुंसियों से लेकर पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. यह जानकारी मशहूर कंटेंट क्रिएटर स्वप्नली नवसरिकार ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए शेयर की है. 

घरेलू नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

  • पानी
  • लौंग
  • तेज पत्ता
  • ⁠नींबू/संतरे का छिलका
कैसे बनाएं?

इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप एक पैन में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दें. इसके बाद इसमें कुछ लौंग और तेज पत्ता डाल दें. फिर इस मिश्रण में नींबू या फिर संतरे को छिलके सहित थोड़ा सा कद्दूकस कर डाल दें. अब इस पानी को कुछ देर उबालें और फिर एक बोतल में छानकर स्टोर कर लें. आपका नेचुरल देसी टोनर या दवाई बनकर अब तैयार है. 

कैसे करें इस्तेमाल?

अगर आप माथे की छोटी-छोटी फुंसियों, पिगमेंटेशन, दाग-धब्बे, पिंपल और मुंहासों से परेशान हैं तो ये देसी टोनर आपके लिए फायदेमंद रहेगा. इसको आप फेस वॉश करने के बाद कॉटन की मदद अपने चेहरे पर लगा सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर स्वप्नली के मुताबिक इसे 2 दिन लगाने से ही आपको फायदा देखने को मिल सकता है. 

स्किन के लिए तेज पत्ते के फायदे

त्वचा के लिए तेज पत्ते का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. दरअसल, इसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पिंपल और सूजन जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं. साथ ही इससे दाग-धब्बे दूर होते हैं और स्किन साफ होकर ग्लो करने लगती है. 

त्वचा के लिए लौंग के फायदे

लौंग में भी एंटी-बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो स्किन के काले धब्बे, मुंहासे जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं. साथ ही इससे कोलेजन प्रोडक्शन भी बढ़ता है जिससे स्किन जवां होती है और ग्लो करने लगती है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

