इन दो चीजों से कभी नहीं होंगे आटे में कीड़े, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बारिश के मौसम में भी नहीं लगेगा घुन

Aate Me Kide Lagne Se Kaise Bachaye: बारिश का मौसम गर्मी से तो राहत देता है लेकिन इस मौसम में कई तरह की परेशानियां भी बढ़ जाती हैं. खासकर बरसात में खाने-पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं या इनमें कीड़े लग जाते हैं. इसमें भी आटे में कीड़े या घुन लगने की परेशानी सबसे आम है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से अक्सर परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं, जो आटे को जल्दी खराब होने या घुन लगने से बचा सकता है. ये खास नुस्खा न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

आटे में कीड़े लगने को कैसे रोकें?

हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, अगर आप आटे के डिब्बे में कुछ प्राकृतिक चीजें डाल दें, तो महीनों तक आटे में कीड़े नहीं लगेंगे. लीमा महाजन कहती हैं, आटे में कीड़े और फंगस को रोकने के लिए तेजपत्ता (Bay Leaves) और लौंग (Cloves) सबसे असरदार घरेलू नुस्खे हैं. इन दोनों में मौजूद प्राकृतिक तेल (Essential Oils) बैक्टीरिया और कीड़ों को पनपने से रोकते हैं. बस कुछ तेजपत्ते और लौंग आटे के डिब्बे में डाल दें और डिब्बा अच्छी तरह बंद करके रखें. इससे आपका आटा लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रहेगा. खास बात यह है कि यह तरीका पूरी तरह प्राकृतिक है. इससे आपको किसी तरह का कोई साइड इफैक्ट भी नहीं होगा.

लीमा महाजन ने अपने वीडियो में रसोई की और भी आम समस्याओं के आसान हल बताए हैं. जैसे-

नमक को गीला होने से बचाने के लिए पोषण विशेषज्ञ डिब्बे के नीचे सूखे चावल की परत बिछाने की सलाह देती हैं. यानी अगर नमक में जल्दी नमी आ जाती है, तो एक साफ डिब्बे में थोड़े से चावल डालें और फिर इसमें नमक भरकर रखें. चावल नमी सोख लेता है, जिससे नमक हमेशा सूखा और दानेदार रहता है.

केले जल्दी काले पड़ जाते हैं, इसे रोकने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट उनके डंठल को एल्युमिनियम फॉयल या क्लिंग फिल्म से ढककर रखने की सलाह देती हैं. इससे केले का रंग और ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, कॉफी और चाय को ताजा रखने या इनसे नमी को दूर रखने के लिए उनके डिब्बे में फूड-सेफ ऑक्सीजन एब्जॉर्बर या सिलिका पैक डालें. यह नमी और ऑक्सीजन को कंट्रोल करता है, जिससे कॉफी का स्वाद और खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है.

लीमा महजान के मुताबिक, इन छोटे-छोटे किचन हैक्स से आपका सामान लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा. खासकर बरसात के मौसम में जब नमी ज्यादा होती है, ऐसे घरेलू उपाय बहुत काम आते हैं. ऐसे में आप भी इन्हें आजमाकर देख सकते हैं.

