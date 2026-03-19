3,000 साल पुराना केरल का स्किन सीक्रेट, जानिए Nalpamaradi Tailam क्यों बन रहा है वायरल ब्यूटी ऑयल?

Ayurvedic Beauty Oil: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्किनकेयर सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि सेल्फ-केयर का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग अब केमिकल-बेस्ड प्रोडक्ट्स से हटकर प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. यही कारण है कि पुराने समय के घरेलू नुस्खे और आयुर्वेदिक फॉर्मूले फिर से ट्रेंड में आ गए हैं. इन्हीं में से एक है नलपामरादि तैलम, जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह खास हर्बल तेल स्किन ब्राइटनिंग, टैन हटाने और त्वचा को अंदर से हेल्दी बनाने के लिए जाना जाता है. सदियों पुरानी यह परंपरा आज की मॉडर्न स्किनकेयर रूटीन में अपनी मजबूत जगह बना रही है.

क्यों वायरल हो रहा है नलपामरादि तैलम?

नलपामरादि तैलम की लोकप्रियता के पीछे सबसे बड़ा कारण है नेचुरल और सेफ स्किनकेयर की बढ़ती मांग. लोग अब ऐसे प्रोडक्ट चाहते हैं जो बिना साइड इफेक्ट के असर दिखाएं.

टैन रिमूवल में असरदार: धूप से हुई टैनिंग को धीरे-धीरे कम करता है.

धूप से हुई टैनिंग को धीरे-धीरे कम करता है. नेचुरल ग्लो देता है: स्किन को अंदर से पोषण देकर चमक बढ़ाता है.

स्किन को अंदर से पोषण देकर चमक बढ़ाता है. सोशल मीडिया ट्रेंड: कई यूजर्स ने अपने बिफॉर-आफ्टर रिजल्ट शेयर किए हैं.

कई यूजर्स ने अपने बिफॉर-आफ्टर रिजल्ट शेयर किए हैं. आयुर्वेद पर भरोसा: हजारों साल पुरानी परंपरा होने से लोगों का भरोसा और बढ़ा है.

यह तेल आज के दो बड़े ट्रेंड्स, नेचुरल ब्यूटी और ट्रेडिशनल वेलनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

इसमें क्या-क्या होता है?

नलपामरादि तैलम कई शक्तिशाली जड़ी-बूटियों का मिश्रण है:

चार फाइकस पेड़ों की छाल- बरगद, पीपल, गूलर और प्लक्ष.

बरगद, पीपल, गूलर और प्लक्ष. हल्दी (Turmeric)- एंटीसेप्टिक और स्किन ब्राइटनिंग.

एंटीसेप्टिक और स्किन ब्राइटनिंग. वेटिवर (खस)- त्वचा को ठंडक और ताजगी देता है.

त्वचा को ठंडक और ताजगी देता है. आंवला (Amla)- स्किन को रिपेयर और रीजुवेनेट करता है.

स्किन को रिपेयर और रीजुवेनेट करता है. नारियल या तिल का तेल- बेस ऑयल जो त्वचा को गहराई से पोषण देता है.

इन सभी तत्वों का मेल इसे एक मल्टी-बेनिफिट स्किन ऑयल बनाता है.

3,000 साल पुरानी विरासत

नलपामरादि तैलम का इतिहास लगभग 3,000 साल पुराना माना जाता है और इसका संबंध केरल की आयुर्वेदिक परंपरा से है.

पहले इसे जलने के घाव और स्किन इंफ्लेमेशन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था.

नवजात बच्चों की मालिश के लिए भी इसका हल्का रूप उपयोग किया जाता था.

विश्व युद्ध के समय, महिलाओं ने इसे घर में बनाकर स्टोर करना शुरू किया.

समय के साथ यह नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और आज यह मॉडर्न स्किनकेयर का हिस्सा बन चुका है.

कैसे इस्तेमाल करें?