सिगरेट-तंबाकू की लत छुड़ाने के लिए स्वामी रामदेव का नुस्खा आएगा आपके काम

Quit Smoking Naturally : सबसे पहले अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल यानी फेफड़ों की क्षमता को जांचें. आप घर बैठे ही यह (How To Detox Lungs) टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए अपने फोन की क्लॉक में स्टॉप वॉच ऑन करें और सांस रोकना शुरु करें. आप कितनी देर तक अपनी सांस होल्ड कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आपके (Effects Of Smoking On Health) फेफड़े स्वस्थ हैं या नहीं. कुछ लोग नॉर्मल लंग्स कैटेगरी में आएंगे, जबकि कुछ की क्षमता एथलीट लंग्स तक हो सकती है. वहीं, कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ स्मोकर्स लंग्स (Smoking Side Effects On Body) कैटेगरी तक ही पहुंच पाएंगे. इस आसान टेस्ट से आप अपनी फेफड़ों की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं.

जो लोग सिगरेट पीते हैं, उन्हें यह टेस्ट रोजाना करना चाहिए, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि स्मोकिंग ने उनके फेफड़ों को कितना कमजोर कर दिया है. सिगरेट सिर्फ फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हर साल देश में 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी ले रही है. स्मोकिंग का असर इतना गंभीर है कि 20 साल से कम उम्र के यूथ में यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 4 गुना तक बढ़ा देता है. अगर लोग तंबाकू का सेवन बंद कर दें, तो लंग कैंसर के 90% मामलों को रोका जा सकता है. स्मोकिंग छोड़ना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि यह जान बचाने वाला फैसला भी हो सकता है.

स्मोकिंग सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को कमजोर कर देता है.

सिगरेट पीने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे स्पाइन कमजोर होने लगती है और स्लिप डिस्क जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

फिर भी लोग इस जहर को अपनी आदत बना रहे हैं.

रिसर्च बताती है कि सिगरेट का जहरीला धुआं आपकी उम्र लगभग 13 साल तक कम कर सकता है.

इतना ही नहीं, हर एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम कर देती है.

यह खतरा सिर्फ सिगरेट पीने वाले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों की सेहत पर भी बुरा असर डालता है.

सिर्फ सिगरेट पीने वाला ही नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले लोग भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं.

पैसिव स्मोकर्स को अस्थमा, टीबी, निमोनिया, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का खतरा बना रहता है.

यही वजह है कि हर साल दुनियाभर में 10 लाख से ज्यादा लोग बिना सिगरेट पिए भी अपनी जान गंवा देते हैं.

लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, तो सिर्फ 3 साल के अंदर आपकी उम्र 6 साल तक बढ़ सकती है.

अगर आप तंबाकू छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो स्वामी रामदेव के बताए हुए नैचुरल उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.

तंबाकू का जहर बन सकता है इन बीमारियों की वजह

तंबाकू और सिगरेट का सेवन सेहत पर गंभीर प्रभाव डालता है. इससे कई घातक बीमारियां हो सकती हैं, जैसे:

हार्ट प्रॉब्लम

लंग्स प्रॉब्लम

शुगर

एंग्जाइटी

माइग्रेन

डिप्रेशन

टॉक्सिन्स बाहर निकालें, बॉडी को करें डिटॉक्स - Home Remedies For Detox

तंबाकू के हार्मफुल प्रभाव को कम करने और शरीर से जहर बाहर निकालने के लिए इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें-

अलसी

ब्लूबेरी

पालक

बादाम

अखरोट

काजू

सिगरेट छुड़ाने में कारगर होम मेड पाउडर - Natural Remedies To Stop Smoking

सिगरेट की लत छुड़ाने के लिए ये आयुर्वेदिक मिक्सचर काफी असरदार हो सकता है:

हल्दी

अजवाइन

लौंग

कपूर

काली मिर्च

सेंधा नमक

बबूल की छाल

पिपरमिंट

नशा छुड़ाने में कारगर माउथ फ्रेशनर

अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो तंबाकू की आदत कम करने के लिए ये माउथ फ्रेशनर काम आ सकते हैं:

लौंग

सौंफ

इलायची

मुलेठी

दालचीनी

धनिया

नशा छुड़ाने के लिए अजवाइन अर्क

250 ग्राम अजवाइन को 1 लीटर पानी में उबालें.

खाने के बाद इस अर्क को पिएं.

यह तंबाकू की लत को धीरे-धीरे कम करेगा.

तंबाकू छुड़ाने के लिए असरदार उपाय

तंबाकू और सिगरेट छोड़ने के लिए इन चीजों का सेवन करें

खसखस

मखाना

केसर

हींग

मेथी

हरड़

छुहारा

अजवाइन

अनार

नींबू

गाजर

अदरक

पालक

ऑरेंज

अगर आप तंबाकू और सिगरेट छोड़ने का मन बना चुके हैं, तो ये उपाय आपकी मदद कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.