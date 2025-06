Home Remedies to Get Rid of Ants: बारिश का नाम सुनते ही आंखों के सामने चाय, पकौड़े और ठंडी-ठंडी हवाएं घूमने लगती हैं. लेकिन जैसे ही घर में मौसम थोड़ा नम होता है, वैसे ही लाल-काली चींटियां बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस आती हैं. किचन से लेकर बाथरूम तक उनका ही कब्जा (How to Remove Red and Black Ants) देखने को मिलता है. कभी शक्कर के डिब्बे के आस-पास, तो कभी वॉशबेसिन के कोने में लाइन लगाकर ये चींटियां ऐसे घूमती हैं जैसे घर उन्हीं का हो. ऐसे में लोग बाजार के महंगे केमिकल स्प्रे और दवाइयां लेकर आते हैं, जो जेब और सेहत दोनों के लिए ठीक नहीं है. आपको इन चींटियों को भगाने (Easy Ways to Remove Ants from Home) के लिए हजारों खर्च करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए कुछ बेहद सिंपल, देसी और बेजोड़ देसी नुस्खे (Monsoon Ants Control Hacks) आजमा सकते हैं, जो चींटियों की छुट्टी कर देंगे. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 जबरदस्त उपाय.

Fatty Liver की समस्या में रामबाण है ये आयुर्वेदिक ड्रिंक, 15 दिन में कर देगी लिवर को डिटॉक्स

1. नींबू और पानी का घोल (Lemon and Water Solution)

नींबू और पानी का घोल चींटियों का दुश्मन नंबर 1 होता है. चींटियों को नींबू की खट्टी खुशबू बिलकुल भी पसंद नहीं आती है. इसका एसिडिक नेचर चींटियों के नेविगेशन सिस्टम को ही पूरी तरह बिगाड़ कर रख देता है.

एक कप पानी में एक नींबू निचोड़ लें.

इस घोल को स्प्रे बोतल में भर लें.

किचन, बाथरूम और खिड़की-दरवाजों के पास रोजाना स्प्रे करें.

चींटियों की लाइन एक-दो दिन में दिखनी बंद हो जाएगी.

2. दालचीनी की खुशबू (Cinnamon Scent)

दालचीनी की तेज खुशबू आपको भले ही पसंद हों लेकिन चीटियों को जहर सी लगती हैं. ये खुशबू जहां हमारे किचन को महका देती है, वहीं चींटियों के लिए ये खतरे की घंटी बन जाती है.

दालचीनी पाउडर को चींटियों वाली जगहों पर छिड़क दें.

चाहें तो दालचीनी का तेल भी कॉटन बॉल में डालकर कोनों में रख सकते हैं.

चींटियों का रास्ता खुद-ब-खुद बंद हो जाएगा.

3. सिरका और पानी स्प्रे (Vinegar with Water Spray)

सफेद सिरके की तीखी गंध चींटियों की स्मेल ट्रैकिंग पावर को ही खत्म कर देती है. यह उनके बनाए गए खुशबूदार रास्तों को मिटा देता है. इनके इस्तेमाल से ही चींटियां भाग कर कोसों दूर चली जाती हैं.

ह्वाइट सिरका और पानी बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें.

हर उस जगह छिड़कें जहां चींटियों का मूवमेंट हो रहा है.

कुछ दिनों में चींटियों की लाइनें रुक जाएंगी.

4. बोरिक पाउडर के साथ शुगर (Boric Powder with Sugar)

बोरिक पाउडर एक नेचुरल टॉक्सिन है, जो चींटियों को धीरे-धीरे खत्म करने का काम करता है. जब इसमें मिठास यानी चीनी मिला देते हैं, तो चींटियां खुद इसे उठा ले जाती हैं और घर से चली जाती हैं.

इसे पेपर पर रखकर किचन के कोनों में रखें.

चींटियां इसे बिल तक ले जाकर खुद ही खत्म हो जाएंगी.

इसे बच्चों और पेट्स से दूर रखें.

5. बेकिंग सोडा और चीनी (Baking Soda and Sugar)

बेकिंग सोडा चींटियों के शरीर के अंदर जाकर उनकी बॉडी को डिसबैलेंस कर देता है और चीनी सिर्फ उन्हें बुलाने का तरीका है. यह चींटियों को भगाने का बेहद कारगर तरीका माना जाता है.

बेकिंग सोडा और चीनी बराबर मात्रा में लेकर मिला लें.

जहां चींटियां नजर आएं, वहां यह पाउडर फैला दें.

2-3 दिन में असर दिखने लगेगा.

अगर आप DIY में समय नहीं देना चाहते, तो 'लक्ष्मण रेखा' का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह एक पुराना लेकिन भरोसेमंद रामबाण उपाय है. इसे दरवाजों, खिड़कियों और किचन स्लैब के चारों तरफ लाइन की तरह खींच दें. चींटियां इस लाइन को पार नहीं करती हैं. इसका यूज हर 3-4 दिन में जरूर करें. प्रस्‍तुत‍ि: रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.