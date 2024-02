अखरोट दांतों के नीचे रखते ही सेकंड में तोड़ देंगे आप, अगर रोज अपने टीथ की मजबूती के लिए करेंगे ये काम

how to keep teeth healthy naturally : दांत इस तरह होंगे मजबूत.

खास बातें चाहते हैं मजबूत दांत.

और कभी ना लगे उनमें कीड़ा.

Dental hygiene के लिए यह रिसर्च देख लें.

Tips For Dental Hygiene: आजकल की लाइफस्टाइल (Lifestyle) और खानपान में दांतों का ख्याल (Teeth Care) रखना काफी जरूरी है. हम दिनभर में ऐसी कई चीजें खाते हैं, जिनसे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है. अक्सर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और बिना ब्रश (Brush At Night) किए ही सो जाते हैं. ऐसा करने से उन्हें बाद में नुकसान होता है और दांत खराब हो जाते हैं. अक्सर हम अपनी सेहत का ख्याल रखते रखते ओरल हेल्थ का ख्याल रखना भूल जाते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं पर ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है. आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने चमकते दांतों का ख्याल रख सकते हैं. National Institute of Dental and Craniofacial Research की रिसर्च पर नजर डालें तो पाते हैं कि रोजाना ब्रश के साथ साथ लोग अगर अपने दांतों के के बीच की गंदगी को किसी थ्रेड से साफ करते हैं तो इस कंडिशन में उनके दांत ज्यादा समय तक हेल्दी रहते हैं और उनमें कीड़ा लगने की संभावना भी ना के बराबर होती है.

अपने दांतों का ऐसे रखें ख्याल | dental health care