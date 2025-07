Chappal Theek Karne Ka Gharelu Nuskha: जितनी भी या अच्छी महंगी चप्पल या सैंडल हो कभी ना टूट ही जाती है. ऐसा हम सभी के साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा. जब रास्ते में अचानक चप्पल या सैंडल टूट जाती है. उस वक्त पास में न कोई दुकान होती है न कोई उसे टीक कराने वाला (hacks to fix chappal). ऐसे में कोई भी तरीका नहीं समझ आता है. इस सिच्वेश्न में घबराने की जरूरत नहीं है. इस समस्या को कुछ छोटे और आसान घरेलू जुगाड़ (how to fix broken slipper at home) से ठीक किया जा सकता है. आपके बैग में मिलने वाली चीजों से आप खुद को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको चाहिए रबर बैंड, हेयर पिन, सेफ्टी पिन, या फिर पेपर क्लिप.

यह एक आदत आपके दिमाग को कर रही है फ्राई, दिमाग के डॉक्टर ने बताई चौंकाने वाली बात

अगर आपकी चप्पल का अंगूठे वाला स्ट्रैप सोल से बाहर निकल गया है, तो उसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि आप रबर बैंड का इस्तेमाल करें. एक मजबूत रबर बैंड लें और उसे चप्पल के तले के नीचे से निकालकर स्ट्रैप में फंसा दें. याद रखें कि रबर बैंड टाइट हो, ताकि चलते समय ढीला न पड़े. यह उपाय तब तक काम आता है जब तक आप घर या नजदीकी दुकान तक न पहुंच जाएं. यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. ये एक जल्द किए जाने वाला आसान तरीका है.

रबर बैंड के अलावा, सेफ्टी पिन, हेयर पिन या पेपर क्लिप जैसी चीजे भी काफी मददगार हो सकती हैं. सेफ्टी पिन को स्ट्रैप के टूटे हुए हिस्से से जोड़कर सोल के साथ मजबूती से लगा दें. यह तरीका थोड़े टाइम के लिए काम करेगा, लेकिन इमरजेंसी में काफी काम आता है.

अगर आपके पास कोई मजबूत धागा, छोटा रस्सी या कपड़े की पट्टी है, तो उसे स्ट्रैप के आसपास लपेटकर मजबूती दी जा सकती है. इससे चप्पल थोड़ी देर तक आराम से चल सकती है.

इन सभी जुगाड़ों का फायदा तभी मिल सकता जब आपके बैग या पर्स में रबर बैंड, सेफ्टी पिन और हेयर क्लिप जैसी छोटी चीजें हो. ये चीजें न ज्यादा जगह लेती हैं, न इन चीजों का वजन होता है. यह उपाय जरूरत पड़ने पर बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं.

ये उपाय ज्यादा देर के लिए काम आने वाले समाधान नहीं हैं, लेकिन इमरजेंसी में बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इससे आपका सफर आसान बना सकत हैं.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा