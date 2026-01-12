विज्ञापन

महंगे-महंगे हेयर ट्रीटमेंट को कहें बाय! घर पर रखी इन 5 चीजों से करें Hair Spa, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया आसान तरीका

Hair Spa at Home Process: आज हम आपको घर पर ही कुछ घरेलू चीजों की मदद से हेयर स्पा करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका असर महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को भी पीछे छोड़ सकता है. इसकी जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

घर पर हेयर स्पा कैसे करें?
How to Hair Spa at Home: आजकल के खराब लाइफस्टाइल, प्रदूषण, गलत खानपान और अन्य कारणों की वजह से हेयर प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं. कई लोगों का हेयरफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं कुछ लोग समय से पहले सफेद होते बालों से परेशान हैं. इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में महंगे‑महंगे हेयर ट्रीटमेंट और स्पा का सहारा लेते हैं, लेकिन अक्सर इनसे मनचाहा परिणाम नहीं मिलता और पैसा भी काफी खर्च हो जाता है. अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको घर पर ही कुछ घरेलू चीजों की मदद से हेयर स्पा करने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका असर महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को भी पीछे छोड़ सकता है. इसकी जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

हेयर स्पा के लिए जरूरी चीजें

  • नारियल तेल
  • केले
  • गुलाब जल
  • एलोवेरा जेल
  • विटामिन ई कैप्सूल
कैसे बनाएं हेयर मास्क?

डॉक्टर शोभना बताती हैं कि इस हेयर मास्क को बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है. इसके लिए आप 2 केले लें और 2 चम्मच गुलाब जल डालकर ग्राइंडर में पीस लें. इससे एक पेस्ट तैयार हो जाएगा. अब इस पेस्ट में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 विटामिन ई कैप्सूल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें. इससे हेयर मास्क बनकर तैयार हो जाएगा.

कैसे करें इस्तेमाल?

हेयर स्पा करने के लिए सबसे पहले बालों में नारियल तेल से अच्छी तरह मसाज करें. इसके एक घंटे बाद बालों को स्टीम दें, जिससे ड्राईनेस और फ्रिजीनेस कम हो जाती है. इसके बाद तैयार किया हुआ हेयर मास्क बालों पर अच्छी तरह लगाएं और लगभग 40 मिनट तक छोड़ दें. फिर बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से अच्छे से धो लें. इस नेचुरल हेयर स्पा से बाल मॉइस्चराइज रहते हैं और फ्रिजीनेस दूर हो जाती है. साथ ही बालों को हेल्दी और शाइनी बनाए रखने के लिए भी यह काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

