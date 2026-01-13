अनार के जूस से करें कमाल का फेशियल, चांद सा चमक उठेगा आपका चेहरा

Pomegranate Juice Facial: आजकल लोग अपनी स्किन को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं. किसी को पिंपल्स परेशान करते हैं, तो किसी को डार्क सर्कल्स की समस्या होती है. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में घरेलू उपचार बेहद फायदेमंद साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको अनार के जूस से फेशियल करने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जानकारी डिजिटल क्रिएटर सरिता राठोर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

पहले अनार के जूस से करें क्लींजिंग

सरिता बताती हैं कि फेशियल के लिए आपको सबसे पहले फेस की क्लींजिंग करनी होगी. इसके लिए आप अनार के जूस में ड्राई मिल्क पाउडर मिलाएं और एक क्लींजर तैयार कर लें. अब इसकी मदद से अपने चेहरे पर मसाज करते हुए क्लीजिंग करें और 2-3 मिनट बाद फेसवॉश कर लें. इससे चेहरे पर जमी सभी तरह की गंदगी आसानी से हट जाएगी और स्किन मुलायम हो जाएगी.

फेशियल का दूसरा स्टेप है स्क्रब. इसके लिए आप अनार के जूस में चावल का आटा और शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट की मदद से अपने चेहरे पर स्क्रब करें. इससे फेस की डेड सेल्स, ब्लैकहेड्स और व्हाइहेड्स आसानी से हट जाएंगे. अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप चावल के आटे की जगह ओट्स पाउडर भी मिला सकते हैं.

फेशियल के तीसरे स्टेप में आपको एक फेसपैक तैयार करना होगा. इसके लिए आप अनार के जूस में बेसन और ड्राई मिल्क पाउडर डालकर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब इस मिश्रण को पहले अपने फेस पर ब्रश की मदद से लगाएं और फिर उस पर टिश्यू की एक लेयर लगा दें. अब टिश्यू के ऊपर भी तैयार किए गए फेसपैक की एक पतली लेयर लगा दें. 30 मिनट बाद इस फेस पैक को हटा लें और चेहरे को धो लें. इससे आपके चेहरे पर चांद सी चमक आ जाएगी.

अनार का जूस त्वचा के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में काफी मदद करते हैं. साथ ही इससे फेस के दाग-धब्बे, कील-मुंहासे और झुर्रियां कम होती हैं. इसके अलावा चेहरे पर निखार पाने के लिए भी यह लाभाकारी माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.