Hung Curd Facial: दही सेहत के के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसके साथ ही दही स्किन के लिए भी बेहद अच्छा होता है. दही का यूज फेस मास्क से लेकर फेशियल तक के लिए किया जाता है. दही में लैक्टिक एसिड होता है और यह स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लैक्टिक एसिड से स्किन पर इंस्टेंट ग्लो आता है. नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपिस्ट डॉ. मनोज दास ने अपने अकाउंट drmanojdasjaipur पर घर में तुरंत ग्लो पाने के लिए दही की मदद से किए जाने वाले फेशियल (Instant Glow Ke Liye Kya Kare ) के बारे में बताया है. डॉ. दास कहते हैं कि अगर आपको किसी खास पार्टी या फंक्शन में जाना है और फेशियल के लिए सलून जाने का समय नहीं है तो घर (Ghar Me Kaise Kare Facial) पर दही की मदद से फेशियल (Instant Glow Ke Liye Dahi Se Facial) कर सकती है. इस फेशियल से आने वाले ग्लो को देखने वाले जरूर जानना चाहेंगे इसका सीक्रेट.

इंस्टेंट ग्लो के लिए दही से फेशियल | Hung curd facial for instant Glow

इस फेशियल में हंग कर्ड का यूज किया जाता है इसलिए दही से फेशियल करने के लिए सबसे पहले दही को कपड़े में बांधकर टांगकर रख दें. हंग कर्ड से स्किन पर जमी डेड सेल्स साफ हो जाती है. इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड और गुड फैट्स से स्किन पर तुरंत ग्लो आ जाता है.

कैसे करें दही से फेशियल

सामग्री-

एक कटोरी हंग कर्ड

आधे कपूर की टिकिया का पाउडर

केसर के धागे

विधि

सबसे पहजे हंग कर्ड लें और उसमें कपूर की आधी टिकिया को पाउडर बनाकर मिलाएं.

अब उसमें केयर के दस धागे डालें और अच्छी मरह से मिक्स करें.

केसर के धागों के दही में अच्छी तरह से घुल जाने पर इसे पूरे फेस और नेक एरिया पर अप्लाई करें.

बीस मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद हल्के हाथों से फेस और नेक पर मसाज करें.

पानी से चेहरा साफ कर लें. दही के साथ कपूर और केसर भी स्किन का ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं.

कपूर में मौजूद मेंथॉल ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है और केसर रंगत को बेहतर करने का काम करता है.

दही का फेस पैक भी असरदार | Effective Curd Face pack

दही का यूज फेस पैक की तरह भी किया जा सकता है. इसके लिए शहद और दही को मिलाकर फेस पैक तैयार किया जा सकता है. इस फेस पैक के यूज से स्किन पर चमक आ जाती है. स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए दही में एलोवेरा जेल को मिलाकर फेस पैक बनाना चाहिए.

दही से स्किन को फायदा | Curd Benefits For Skin