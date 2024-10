कॉलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो रहा है तो बस किचन में मौजूद यह चीज पीना कर दें शुरू, हो जाएगा एकदम सही

Ginger And Bad Cholesterol: बिजी लाइफस्टाइल ने लोगों की सेहत पर बुरा असर डाला है. लोग आज किसी ना किसी बीमारी से परेशान हैं. हार्ट अटैक (Heart Attack) और स्ट्रोक (Stroke) से लोगों के आए दिन जान गंवाने की खबरें आ रही हैं. हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है शरीर में लगातार बढ़ता कोलेस्ट्रॉल ( Cholesterol). शरीर की नस-नस में जमा हो रहा कोलेस्ट्रॉल लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी दे रहा है. शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के कई उपाय हैं. हम आपको बताएंगे उस देसी नुस्खे के बारे में, जिसमें अदरक (Ginger And Cholesterol) की मदद से इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है. साथ ही हम बताएंगे कि अदरक का सेवन (How to Consume) कैसे करना है.

अदरक के गुण (Ginger's Properties)



अरदक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं तो, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. इसके अलावा अदरक में जिंजरोल नामक कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है. हाइपोलिपिडेमिक नाम का एक एजेंट भी अदरक में होता है. यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर लिपिड में सुधार करता है. अदरक के सेवन से शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी घटता है. इससे मोटापा घटता है. बॉडी एक्टिव होती है. थकान में कमी आती है और शरीर दिन पर दौड़ने के बाद भी हांफता नहीं है.

अदरक का कैसे करे सेवन ? (How to consume Ginger)



वैसे, तो अमूमन घरों में अदरक वाली चाय और सब्जी बनाने में अरदक का सेवन रोजान किया जाता है, लेकिन यह उतना असरदार नहीं हैं. अगर शरीर में से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालना है तो अदरक का सेवन कुछ इस प्रकार से करना होगा.



-रात को थोड़ी अदरक को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी को खाली पेट पिएं.

-अदरक वाली चाय को डाइट में शामिल करें.

-अदरक के छोटे से टुकड़े को घिसकर एक कप पानी में डाले और इसे उबालकर पिएं.

-अदरक की चाय में नींबू और शहद मिला सकते हैं.

-गुड़ के साथ भी अरदक का सेवन कर सकते हैं. इसके लिए दोनों को कद्दूकस में कूटकर एक चम्मच खा लें.

