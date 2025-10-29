मिनटों में चमकाएं अपने गंदे ईयरबड्स-हेडफोन्स! कान का सारा मैल होगा गायब, ये रहे आसान टिप्स और ट्रिक्स

How to Remove wax from Earbuds: कॉल करने से लेकर गाने सुनने तक लोग आजकल ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स का रोज इस्तेमाल करते हैं. कई लोगों के कान में तो ये अधिकतर समय लगे ही रहते हैं. ऐसे ही कुछ गैजेट्स हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं और इनके बिना तो कुछ लोग अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकते. रोजाना अपने पसंदीदा ईयरबड्स या हेडफोन्स का इस्तेमाल करने से उस पर कान का मैल या कहें कबाड़े की एक परत जम जाती है. ये देखने में भद्दा तो लगता ही है साथ में इसका बुरा असर हमारे कानों पर भी पड़ता है. अगर आप भी ऐसी ही कुछ परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको कुछ आसान और असरदार टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपने ईयरफोन्स को मिनटों में साफ कर सकते हैं.

1. माइक्रोफाइबर कपड़े का करें इस्तेमाल

ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडफोन्स के ऊपर जमी कान के वैक्स की गंदी लेयर को साफ करने के लिए आपको माइक्रोफाइबर कपड़े की जरूरत पड़ेगी. इस कपड़े को आप हल्के गर्म या कहें गुनगुने पानी में भिगोएं और हल्के हाथ से ये लेयर हटा दें. इससे गैजेट पर लगी गंदगी अच्छे से साफ हो जाएगी.

कई बार हम ईयरबड्स या हेडफोन्स का इतना इस्तेमाल करते हैं कि कान की गंदगी अंदर भी चली जाती है. इसको साफ करने के लिए आप सूखे या कम गीले वाले कॉटन स्वैब का इस्तेमाल करें. इससे कोनों में फंसी गंदगी भी बाहर आ जाएगी. इसके अलावा आप हल्के हाथों से टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

सफेद रंग के वायर वाले हेडफोन्स या इयरफोन्स समय के साथ-साथ काले पड़ जाते हैं. कई बार हम इन्हें साफ करने की बहुत कोशिश भी करते हैं लेकिन वो साफ नहीं हो पाता है. इसके लिए आप डिशवॉश लिक्विड, थोड़ा सा सेफद सिरका और पानी का एक घोल बनाएं. इसके बाद कपड़े पर ये घोल लगाकर वायरल को साफ करें. इससे आपका वायर वापिस से नया जैसा हो सकता है.

ईयरबड्स और ईयरफोन्स पर लगे रबर या सिलिकॉन इयरटिप्स को साफ करना बहुत जरूरी होता है. इन्ही पर सबसे ज्यादा कान का मैल देखने को मिलता है. इसको साफ करने के लिए आप गुनगुने पानी और साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही आप सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं. इससे सफाई होने के साथ-साथ बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे.

