टॉयलेट मग से जिद्दी दाग कैसे साफ करें, टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले मग को कितने दिन में बदलना चाहिए, जानिए यहां

टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले मग की सफाई करना भी बाथरूम की हाइजीन का जरूरी हिस्सा है. लगातार नमी और पानी के संपर्क में रहने से मग पर साबुन की परत, दाग और गंदगी जमा हो सकती है. ऐसे में हफ्ते में कम से कम एक या दो बार मग को अच्छी तरह साफ करना चाहिए. हल्के दाग हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. सफाई के बाद मग को अच्छी तरह धोकर सूखने दें. ध्यान रखें कि मग साफ करने के लिए तेजाब का इस्तेमाल न करें. मग में दरार पड़ने या सतह खराब होने पर उसे बदल देना बेहतर है.

टॉयलेट के मग की कितने दिन में करें सफाई?

जानकारी के अनुसार, हाइजीन के लिहाज से टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले मग को हफ्ते में कम से कम एक या दो बार अच्छी तरह साफ करना चाहिए. अगर मग पर साबुन की परत, पीले दाग या बदबू आने लगे तो उसे पहले ही साफ कर लें. हर इस्तेमाल के बाद मग को साफ पानी से धोकर ऐसी जगह रखें, जहां पानी आसानी से निकल जाए और वह सूख सके. इससे गंदगी और नमी जमा होने की आशंका कम होती है.

बेकिंग सोडा से कैसे साफ करें मग

मग पर हल्के दाग या साबुन की परत जम गई है तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं. मग को गीला करके उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा डालें और मुलायम स्क्रब या ब्रश से रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. नींबू का इस्तेमाल करना चाहें तो पहले मग के मटीरियल पर इसकी अनुकूलता जांच लें. ध्याान रखें कि घरेलू नुस्खे हर तरह के दाग या कीटाणुओं को खत्म करने की गारंटी नहीं देते हैं.

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टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी

बता दें कि मग की सफाई के लिए ऐसा क्लीनर चुनें, जो उसके मटीरियल के अनुकूल हो. उत्पाद पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करें और सफाई के बााद मग को अच्छी तरह धो लें. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेजाब का इस्तेमाल मग साफ करने के लिए न करें. इसे दूसरे क्लीनर, खासकर ब्लीच के साथ मिलाने से जहरीली गैस निकल सकती है. सफाई के दौरान दस्ताने पहनें और बाथरूम में हवा आने-जाने की व्यवस्थाा रखें.

कब बदल देना चाहिए मग

मग में दरार पड़ जाए, उसका प्लास्टिक टूटने लगे, सतह खुरदरी हो जाए या अच्छी तरह सफाई के बाद भी गंदगी जमा रहे तो उसे बदल देना बेहतर है. मग बदलने का कोई तय समय नहीं है. यह उसके मटीरियल, इस्तेमाल और हालत पर निर्भर करताा है.

बाथरूम की हाइजीन के लिए अपनाएं ये आदतें

मग को कमोड साफ करने वाले ब्रश से अलग रखें. उसे नियमित रूप से धोएं, सूखने दें और समय-समय पर उसकी हालत जांचें. छोटी-सी आदत बाथरूम को सााफ रखने में मदद कर सकती है.

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