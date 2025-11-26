विज्ञापन

चिपचिपी स्टील की बाल्टी कैसे साफ करें? चंद मिनटों में ऐसे गायब हो जाएंगे पीले दाग, नई जैसी चमक जाएगी बाल्टी

Steel Ki Balti Kaise Saaf Karen: स्टील की बाल्टी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पानी के दाग, साबुन के झाग और कभी-कभी जंग भी लग जाता है. ऐसे में स्टील की बाल्टी साफ करने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी बेहद कारगर होते हैं.

How To Clean Steel Bucket: हर किसी के घर में स्टील की बाल्टी जरूर होती है, जिसे पानी रखने या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्टील की बाल्टी को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पानी के दाग, साबुन के झाग और कभी-कभी जंग भी लग जाता है. स्टील की बाल्टियां अक्सर सामान्य पानी से ठीक से साफ नहीं होती, जिससे बाल्टी धीरे-धीरे खराब होने लगती है. अगर, आपके घर में स्टील की बाल्टी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ खास टिप्स अपनाकर इसे आसानी से साफ कर सकते हैं. स्टील की बाल्टी साफ करने में कुछ घरेलू उपाय भी बेहद कारगर होते हैं. यूट्यूब पर पुनेरी क्रेशन नाम के चैनल पर स्टील की बाल्टी को मिनटों में साफ करने का उपाय बताया है.

यूट्यूब पर पुनेरी क्रेशन की वीडियो के मुताबिक, स्टील की बाल्टी साफ करने के लिए सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण जंग और साबुन के दागों पर अच्छा काम करता है. इसके अलावा नींबू के रस और नमक का इस्तेमाल करने से प्राकृतिक रूप से चमक लौट आती है. बाल्टी को डिटर्जेंट मिले गर्म पानी में कुछ मिनट के लिए भिगोने से अंदर जमा गंदगी आसानी से निकल जाती है. आप बाजार में मिलने वाले स्टेनलेस स्टील क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर अगर दाग बहुत पुराने हों. इन उपायों से बाल्टी न सिर्फ साफ होगी, बल्कि नई जैसी चमकदार भी दिखेगी.

बेकिंग सोडा और सिरका का प्रयोग करें

स्टील की बाल्टी को बेकिंग सोडा और सिरके से भी साफ कर सकते हैं. पहले बाल्टी को पानी से धोकर हल्का गीला कर लें. अब, बाल्टी के दाग वाले हिस्से पर दो बड़े चम्मच बेकिंग सोडा छिड़कें. फिर ऊपर से सफेद सिरका डालें. मिश्रण तुरंत झाग बना देगा. 10 मिनट बाद इसे स्क्रबर से रगड़ें और पानी से धो लें. अगर, बाल्टी पर जंग या जिद्दी दाग ​​हैं, तो इस मिश्रण को फिर से लगाएं और थोड़ी देर लगा रहने दें. बेकिंग सोडा एक प्राकृतिक अपघर्षक के रूप में काम करता है, जबकि सिरके में मौजूद अम्लता पानी के दाग और गंदगी को हटाने में मदद करती है. इसके साथ ही इससे बाल्टी की दुर्गंध भी दूर हो जाती है. वह साफ और चमकदार दिखती है.

