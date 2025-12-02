विज्ञापन

Tawa Cleaning Hacks: 1 रुपये वाले शैंपू के साथ ये 3 चीजें मिलाकर साफ करें काला तवा, मिनटों में चमक जाएगा नए जैसा

Tawa Cleaning Hacks: आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसमें 1 रुपये वाले शैंपू की मदद से आप पुराने, काले, जिद्दी दाग वाले तवे को मिनटों में एकदम नए जैसा चमका सकते हैं.

काला तवा कैसे साफ करें?
Kala Tawa Kaise Saaf Karen: किचन में तवा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बर्तन है. रोटी, पराठे, डोसा से लेकर तमाम चीजों को बनाने के लिए तवे का प्रयोग किया जाता है. अधिकतर घरों में सालोंसाल तक एक ही तवे का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये समय के साथ-साथ चिकनाई, कालिख और जिद्दी दागों से भर जाता है. इन्हें साफ करने के लिए लोग कई प्रयास भी करते हैं लेकिन मनमुताबिक रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. कभी-कभी गंदगी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खाने पर भी चिपकने लगती है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है. इसी के चलते आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसमें 1 रुपये वाले शैंपू की मदद से आप पुराने, काले, जिद्दी दाग वाले तवे को मिनटों में एकदम नए जैसा चमका सकते हैं. ये जानकारी कंटेंट क्रिएटर अंजली यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

  • 1 रुपये का शैंपू का पैकेट

  • बेकिंग सोडा
  • टूथपेस्ट
  • पानी
तवा साफ करने का आसान तरीका

इन चीजों की मदद से काले तवे को साफ करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप तवे को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें. इसके बाद इस पर पूरा 1 रुपये के पैकेट वाला शैंपू डाल दें. फिर इसमें बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट को मिलाएं. अब पानी डालकर फॉग-स्टील वूल की मदद से तव को 10 मिनट तक रगड़ें और फिर साफ पानी से धो दें. ऐसा करने से तवे पर जमी पुरानी से पुरानी गंदगी, कालापन मिनटों में साफ हो जाएंगा और तवा नए जैसा चमकने लगेगा. 

ये तरीका क्यों है कारगर?

इस नुस्खे में एक केमिकल रिएक्शन काम करता है जो गंदगी, चिकनाई और कालेपन को हटाने का काम करता है. बेकिंग सोडा और टूथपेस्ट में ऐसे केमिकल्स और नेचुरल गुण पाए जाते हैं जो पुरानी से पुरानी जमी गंदगी को फुलाकर हटाने में मदद करते हैं. साथ ही इनसे बनने वाला झाग सफाई को और भी ज्यादा आसान बना देता है. ध्यान रहे कि आप इस प्रोसेस में धीमी आंच का ही प्रयोग करें, वरना आपका हाथ जलने का खतरा भी बढ़ सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

