Baby Blocked Nose Cleaning Tips: आज हम कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से पैरेंट्स छोटे बच्चों को बंद नाक की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

बेबी को बंद नाक से कैसे दिलाएं आराम? पीडियाट्रिशियन ने बताया क्या करें पैरेंट्स
बच्चे को बंद नाक से कैसे छुटकारा दिलाएं?
Bacche ki Band Naak Kaise Kholein: सर्दियों में बेबीज को खांसी-जुकाम होना काफी ज्यादा आम बात है. इस समस्या में अक्सर बच्चों की नाक बंद हो जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है. इसके अलावा कभी‑कभी मौसम के बदलाव, धूल‑मिट्टी, एलर्जी या सर्द हवा जैसे कई कारणों से भी बच्चों की नाक बंद हो जाती है. ऐसे में पैरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि बच्चे को तुरंत और सुरक्षित तरीके से कैसे आराम दिलाया जाए. इसी कड़ी में आज हम कुछ आसान टिप्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से पैरेंट्स छोटे बच्चों को बंद नाक की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं. इसकी जानकारी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

क्या करें पैरेंट्स?

नेसल ड्रॉप का करें इस्तेमाल

डॉक्टर रवि बताते हैं कि बंद नाक से छुटकारा दिलाने के लिए पैरेंट्स पहले बेबी को रिक्लाइनिंग पॉजिशन में लेटा दें. इसके बाद दोनों नाक में एक-एक नेसल ड्रॉप डाल दें. इससे नाक में जमा हुआ बलगम नरम होने लगता है और नाक धीरे-धीरे खुलने लगती है. 

म्यूकस एक्सट्रैक्टर

नेसल ड्रॉप डालने के बाद पैरेंट्स म्यूकस एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करें. इसके लिए सबसे पहले एक्सट्रैक्टर को हल्का-सा दबाएं, ताकि उसके अंदर की हवा निकल जाए. फिर इसे बच्चे की नाक में धीरे से लगाएं और हाथ को धीरे‑धीरे छोड़ दें. इससे नाक की सभी तरह की ब्लोकेज बाहर निकल जाती है और बच्चे को काफी ज्यादा आराम महसूस होता है. ध्यान रखें कि यह प्रोसेस बहुत ही हल्के हाथों से करें और एक्सट्रैक्टर को हर इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ करना बिल्कुल भी न भूलें.

वाइप करें

नेसल ड्रॉप और म्यूकल एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के बाद आप बच्चे की नाक को हल्के हाथों से वाइप कर दें. इससे नाक साफ हो जाएगी और किसी तरह की ब्लोकेज नहीं रहेगी.

किन कारणों से बंद होती है बच्चे की नाक?

डॉक्टर रवि बताते हैं कि बच्चे की नाक कई कारणों से बंद होती है. इसमें एलर्जी, वायरल इंफेक्शन, दूध-उल्टी जैसी गंदगी का जमना मुख्य कारण माने जाते हैं. ऐसी स्थिति में पैरेंट्स को बच्चे की नोज ब्लोकेज जरूर खोलनी चाहिए, ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे और आसानी से सो सके.

जरूरी बात

डॉक्टर रवि बताते हैं कि पैरेंट्स को कभी नाक की ब्लोकेज साफ करने के लिए घी, तेल, बड्स या उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इससे समस्या बढ़ सकती है. 

