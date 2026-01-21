Toilet Seat पर लगे जिद्दी पीले दाग कैसे साफ होंगे? जानें बिना हाथ लगाए कैसे करें टॉयलेट की सफाई

How do you get yellow stains off a toilet seat: बाथरूम कितना भी साफ क्यों न हो, अगर टॉयलेट पर पीले या भूरे जिद्दी दाग दिख रहे हों तो पूरी जगह गंदी सी लगने लगती है. कई बार लोग खूब रगड़ते हैं, महंगे क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी ये दाग पूरी तरह साफ नहीं हो पाते हैं. ऐसे में खासकर महमानों के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती है. इसी कड़ी में यहां हम आपको कुछ बेहद असरदार घरेलू नुस्के बता रहे हैं. इन नुस्खों की मदद से आप आसानी से टॉयलेट सीट के इन दागों को साफ कर सकते हैं.

टॉयलेट पर पीले दाग क्यों पड़ते हैं?

टॉयलेट बाउल में बनने वाले पीले, भूरे या गुलाबी रिंग्स की सबसे बड़ी वजह हार्ड वॉटर होता है. हार्ड वॉटर में कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स ज्यादा होते हैं. जब पानी देर तक एक जगह जमा रहता है, तो ये मिनरल्स टॉयलेट की सतह पर जमने लगते हैं. कुछ मामलों में बैक्टीरिया की वजह से गुलाबी या लाल रंग के दाग भी दिखने लगते हैं.

सफेद सिरके का इस्तेमाल करें

सिरका (White Vinegar) हार्ड वॉटर के दाग हटाने में बहुत असरदार है. टॉयलेट बाउल में 1 से 2 कप सिरका डालें और रातभर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इस दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल न करें. सुबह एक बार सीट को ब्रश से हल्का रगड़ें और गर्म पानी डाल दें. ऐसा 2 से 3 बार करने पर आपको दाग साफ होते नजर आने लगेंगे.

अगर सिरका डालने के बाद दाग साफ नहीं हो रहा है, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सिरका डालने के बाद सीट पर अच्छी मात्रा में बेकिंग सोड़ा छिड़क दें. इससे झाग बनेगा, जो गंदगी को ढीला कर देता है. अब, टॉयलेट ब्रश से धीरे-धीरे साफ करें. इससे दाग साफ हो जाते हैं.

ऐसे क्लीनर लें जिन पर 'हार्ड वाटर' या 'रस्ट स्टेन' लिखा हो. क्लीनर को रिम के नीचे और दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर ब्रश से साफ करें. सफाई से पहले टॉयलेट का पानी कम कर दें. इससे दाग पूरी तरह दिखाई देंगे और क्लीनर सीधे असर करेगा.

अगर आपके घर में हार्ड वॉटर की समस्या है, तो वॉटर सॉफ्टनर लगवाना अच्छा उपाय है. इससे दाग दोबारा बनने की समस्या कम हो जाएगी. इसके साथ ही हफ्ते में 1–2 बार टॉयलेट की अच्छी तरह सफाई जरूर करें. इससे मिनरल्स जमने का मौका नहीं मिलता और जिद्दी दाग नहीं बनते हैं.

इन तरह आसान टिप्स अपनाकर आप अपनी टॉयलेट सीट को हमेशा साफ, चमकदार और बदबू-रहित रख सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

