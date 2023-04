गर्मी में पेड़ पौधे धूप से ना झुलसे और रहें हरे भरे तो ऐसे करें देखभाल

अगर आप चाहती हैं कि पेड़ पौधे गर्मी के मौसम में मुरझाएं नहीं तो फिर उन्हें धूप से बचाकर रखें.

खास बातें पौधों को छांव में रखें इस मौसम में.

पौधों को सुबह और शाम पानी दीजिए.

गर्मी में दोपहर में पानी ना दीजिए पौधों को.

Plant care in summer : गर्मी के मौसम में अपना तो ख्याल रखना ही होता है साथ में बगीचे में लगे पौधों की भी देखभाल करनी होती है. तेज धूप और गरम हवा से पौधे मुरझा जाते हैं. इनकी हरियाली (how to care plants in summer) भी कम हो जाती है. इसलिए इनको एकस्ट्रा केयर की जरूरत होती है गर्मियों में. ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स (plants care tips) देने जा रहे हैं जिसे अपनाकर अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं.