सुबह सोकर उठने के बाद होती है थकान? बिस्तर पर ही बस 10 मिनट कर लें ये काम, तुरंत महसूस होगी एनर्जी

How to avoid morning tiredness: रातभर की अच्छी नींद आपको अगले दिन एक्टिव रखने में मदद करती है. हालांकि, कुछ लोगों की शिकायत होती है कि रातभर ठीक तरह से सोने के बाद भी अगले दिन वे थकान के साथ उठते हैं या शरीर भारी-भारी महसूस होता है. वहीं, कई बार ये थकान इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति बिस्तर से नीचे पैर तक नहीं रख पाता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर हाल ही में मशहूर योगा ट्रेनर अनुष्का परवानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 आसान योगासन बताए हैं, जो तुरंत थकान और सुस्ती दूर कर बॉडी में एनर्जी भर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि इन्हें आप केवल 10 मिनट में बिस्तर पर बैठे-बैठे ही कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

अधम प्राणायाम (Adhama Pranayama)

सुबह सबसे पहले गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें. पेट को फुलाकर और फिर धीरे-धीरे छोड़ें. इसे 1 मिनट से शुरू करें और धीरे-धीरे 3-5 मिनट तक करें. इससे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और दिमाग शांत होता है.

बिस्तर पर बैठकर रीढ़ को सीधा रखें और हाथों को ऊपर खींचें. यह आसन शरीर को स्ट्रेच करता है और मांसपेशियों की जकड़न दूर करता है. अनुष्का परवानी कहती हैं, आप इसे 30 सेकंड से शुरू कर धीरे-धीरे 3 मिनट तक बढ़ा सकते हैं.

रीढ़ को सीधा रखते हुए दाईं ओर और फिर बाईं ओर हल्का-सा ट्विस्ट करें. इसे दोनों ओर 5-5 बार करें. यह आसन पाचन को बेहतर करता है और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है.

पीठ के बल लेटकर घुटनों को सीने से लगाएं और हाथों से पकड़ लें. यह आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और पेट की गैस जैसी दिक्कतों को दूर करता है. 45 सेकंड से शुरू करें और 3 मिनट तक करें.

दीवार या बेड के हेडबोर्ड पर पैरों को टिकाकर लेट जाएं. इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर तुरंत रिलैक्स महसूस करता है. शुरुआत 1 मिनट से करें और 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं.

योगा एक्सपर्ट कहती हैं, सुबह के ये कुछ आसान आसन शरीर और दिमाग को दिनभर के लिए तैयार कर देते हैं. इनसे रातभर की जकड़न कम होती है, खून का संचार तेज होता है, रीढ़ की हड्डी सही स्थिति में रहती है और दिमाग शांत होता है. इस तरह इन्हें केवल 10 मिनट करने से आप थकान के बजाय हल्कापन और एनर्जी महसूस करते हैं.

ऐसे में अगर आप भी हर सुबह सुस्ती और थकान से परेशान रहते हैं, तो कॉफी या चाय के बजाय इन 5 आसान योगासनों को रूटीन में शामिल करें. सिर्फ 5-10 मिनट की ये आदत आपके दिन की शुरुआत को बेहतर बना सकती है और आपको पूरे दिन एक्टिव और फोकस्ड रहने में मदद कर सकती है.

