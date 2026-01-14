गौरैया और अन्य छोटे पक्षियों को अपनी बालकनी में कैसे बुलाएं? चिड़ियों को अपने घर पर बुलाने का आसान तरीका

How To Attract Sparrows: शहर की भागदौड़ और शोरगुल के बीच बालकनी एक छोटा सा सुकून भरा कोना है, जहां हम प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज के समय में गौरैया, चिड़िया और छोटे पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं. अगर, आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी में गौरैया, बुलबुल और अन्य छोटे प्यारे पक्षी आएं, तो आपको इसे उनके लिए आकर्षक बनाना होगा. यह न सिर्फ आपके घर को जीवंत बनाते हैं, बल्कि उनकी मधुर चहचहाहट से माहौल भी खुशनुमा हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप अपनी बालकनी को पक्षियों के लिए एक छोटा सा स्वर्ग बना सकते हैं.

पक्षियों की जरूरतें समझें

गौरैया और छोटे पक्षी उन जगहों पर आते हैं, जहां उन्हें पानी, खाना और सुरक्षित ठिकाना मिले. गौरैया मुख्य रूप से अनाज खाने वाली होती हैं. बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का और सूरजमुखी के बीज इनके पसंदीदा भोजन हैं. आप अपनी बालकनी में एक कटोरी में ये अनाज रख सकते हैं. समय-समय पर इन्हें बदलते रहें, ताकि पक्षी बार-बार आएं.

बर्ड फीडर लगाएं

पक्षियों को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है बर्ड फीडर. इसमें विभिन्न प्रकार के बीज रखें ताकि अलग-अलग प्रजातियों के पक्षी आएं. गौरैया और बुलबुल को सूरजमुखी के बीज, बाजरा और ज्वार बहुत पसंद हैं. साथ ही छोटे टुकड़ों में सेब, केला और बेरी भी रखें. फीडर को अलग-अलग ऊंचाई पर लगाएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें.

पक्षियों को पानी की भी जरूरत होती है. बालकनी में एक उथले बर्तन में ताजा पानी रखें. गर्मियों में पक्षी इसमें न सिर्फ पानी पीते हैं, बल्कि नहाते भी हैं. पानी रोज बदलें ताकि यह साफ और सुरक्षित रहे.

अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालकनी में पक्षी आएं, तो ऐसे पौधे लगाएं जो उन्हें आकर्षित करें. सूरजमुखी, लैवेंडर, जिनिया और गेंदा जैसे पौधे न सिर्फ सुंदर दिखते हैं, बल्कि पक्षियों को बीज, फूलों का रस और कीड़े भी उपलब्ध कराते हैं. पक्षियों के लिए हिबिस्कस भी एक अच्छा विकल्प है.

