आंवला पाउडर में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, एक-एक सफेद बाल हो जाएगा काला, एक्सपर्ट ने बताया जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खा

Grey Hair Remedy: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. गलत खानपान, तनाव, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स इसके बड़े कारण हो सकते हैं. बहुत लोग इस समस्या को छिपाने के लिए महंगे हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनसे बाल और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं. ऐसे में सफेद हो चुके बालों को काला करने के लिए आप कुछ नेचुरल तरीके आजमा सकते हैं. सर्टिफाइड डाइटिशियन किरण कुकरजा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ऐसा ही तरीका शेयर किया है, आइए जानते हैं इसके बारे में-
चाहिए होंगी ये चीजें
- इसके लिए आपको एक कप कलौंजी
- 2 बड़े चम्मच काले तिल
- 2-3 बड़े चम्मच आंवला पाउडर और
- कुछ करी पत्तों की जरूरत होगी.
- सबसे पहले इन सभी चीजों को अच्छे से भून लें जब तक कि इनका रंग हल्का भूरा न हो जाए.
- इसके बाद इन्हें पीसकर पाउडर बना लें.
- अब, एक चम्मच इस पाउडर को हल्के गुनगुने तेल में डालें और अच्छे से मिलाकर बालों की जड़ों में लगाएं.
बता दें कि आंवला, कलौंजी, तिल और करी पत्ते बालों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं.
- आंवला में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों को मजबूत बनाते हैं और सफेद होने से रोकते हैं.
- कलौंजी बालों की ग्रोथ बढ़ाती है और स्कैल्प को पोषण देती है.
- काले तिल बालों को प्राकृतिक रूप से काला करने में मदद कर सकते हैं.
- वहीं, करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं.
इस तरह इस नुस्खे का नियमित इस्तेमाल बालों को हेल्दी और काला बना सकता है. इसे हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करें और साथ ही अपने खानपान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें.
