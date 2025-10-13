बच्चे के डायपर को कितनी देर में बदलना चाहिए? डॉक्टर ने बताया डायपर पहनाते हुए किन बातों का रखें ध्यान

Parenting Tips: नवजात और छोटे बच्चों के लिए डायपर का इस्तेमाल आज बहुत आम हो गया है. यह बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए सुविधा भरा होता है. लेकिन इसे लेकर अक्सर माता-पिता के मन में सवाल होता है कि बच्चे को एक डायपर कितनी देर तक पहनाना चाहिए या कितनी देर में डायपर बदल देना चाहिए. अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर पीडियाट्रिशियन निहार पारेख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. आइए जानते हैं इस वीडियो में डॉक्टर क्या कहते हैं.

कितनी देर में बदल देना चाहिए बच्चे का डायपर?

डॉक्टर निहार पारेख के अनुसार, बच्चे का डायपर हर 3 से 4 घंटे में जरूर बदल देना चाहिए, चाहे वह गीला हुआ हो या नहीं. भारत जैसे गर्म और नमी वाले देशों में डायपर रैश होना बहुत आम है. नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बच्चे की त्वचा पर लाल दाने और जलन होने लगती है.

पीडियाट्रिशियन के मुताबिक, छोटे बच्चों की त्वचा बहुत कोमल होती है. जब डायपर लंबे समय तक गीला रहता है, तो त्वचा पर घर्षण और नमी के कारण इंफेक्शन हो सकता है. खासकर दो साल से कम उम्र की बच्चियों में यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत छोटा होता है. ऐसे में जरा सी लापरवाही से यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन (UTI) का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए समय-समय पर डायपर बदलना बच्चे की सेहत के लिए बेहद जरूरी है.

हर बार साफ करें

डायपर बदलने से पहले और बाद में बच्चे की त्वचा को हल्के गुनगुने पानी या बेबी वाइप्स से धीरे-धीरे साफ करें.

नया डायपर पहनाने से पहले त्वचा को कुछ मिनट खुला छोड़ें, ताकि वह पूरी तरह सूख जाए.

अगर बच्चे को रैशेज होने की संभावना रहती है, तो डायपर से पहले डॉक्टर की सलाह के बाद क्रीम जरूर लगाएं.

बहुत टाइट डायपर से हवा का प्रवाह रुकता है और रैशेज का खतरा बढ़ता है. इसलिए बच्चे की उम्र और वजन के अनुसार डायपर चुनें.

रात में सोने से पहले नया डायपर जरूर पहनाएं और सुबह उठते ही बदलें.

इन सब से अलग दिन में कम से कम एक-दो बार कुछ समय के लिए बच्चे को बिना डायपर के रखें, ताकि त्वचा को हवा मिल सके.

अगर बच्चे की त्वचा पर लाल दाने, सूजन या जलन दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. कभी-कभी बार-बार होने वाले डायपर रैश किसी एलर्जी या इंफेक्शन का संकेत भी हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.