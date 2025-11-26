एक-एक बाल जड़ से हो जाएगा काला, आंवले से ऐसे बनाएं होममेड हेयर डाई, बाजार का झंझट हो जाएगा खत्म

Homemade Hair Dye: अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान और प्रदूषण के चलते आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. आज के समय में कभी बाल अचानक से झड़ने लगते हैं, तो कभी कमजोर महसूस होते हैं. कई लोग 25 की उम्र से पहले ही सफेद बालों को लेकर परेशान हो जाते हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए रंग, डाई, स्प्रे जैसी कई आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये उपाय लंबे समय तक नहीं चलते. इसके अलावा इनके ज्यादा इस्तेमाल से बालों का स्वभाव बदल जाता है और फिर ज्यादा तेजी सफेद और कमजोर होने लगते हैं. अगर, आप सफेद बालों से परेशान है और बाजार की डाई से बचना चाहते हैं तो घर पर ही आंवले से होममेड हेयर डाई बना सकते हैं. आंवले से बनी डाई का इस्तेमाल करने से एक-एक बाल जड़ से काला हो सकता है.

इंटाग्राम पर बिंदु नेचुरल वर्ल्ड के पेज पर हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, बिंदु ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बालों को नुचेरल रूप से काला करने के लिए आंवला के फायदे बताए हैं.

बालों के लिए आंवला बहुत लाभकारी होता है. आंवला विटामिन सी और टैनिन से भरपूर होता है. ये तत्व बालों की जड़ों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करते हैं. आंवला खून को शुद्ध करता है और बालों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है. बालों की कमजोरी के सूक्ष्म कारण कम होते हैं और बालों की वृद्धि बेहतर होती है.

आंवले को जब लोहे के बर्तन में रखा जाता है, तो उसके रस में मौजूद खनिज सक्रिय हो जाते हैं और गहरा रंग बनता है. यह प्राकृतिक प्रक्रिया बालों की संरचना को मजबूत बनाती है और उन्हें काला रंग देती है. आंवला बालों को अंदर से काला और घना बनाने में मदद करता है. यह रंग लंबे समय तक टिका रहता है और बाल मुलायम लगते हैं.

आंवले के टुकड़ों और पाउडर को सूखा भूनने से उसका रंग और गुण निखर जाते हैं. चाय के पानी में मिलाने पर यह मिश्रण बालों की जड़ों में अच्छी तरह चिपक जाता है. इसे रात भर ढककर रखने से यह पेस्ट और भी बेहतर हो जाता है. मिश्रण इतना चिकना होना चाहिए कि बालों के हर हिस्से पर समान रूप से फैल जाए.

आंवले के टुकड़े और आंवला पाउडर को एक लोहे के बर्तन में डालकर सूखा भून लें. आंवला पाउडर को हल्का सा तब तक भूनें जब तक वह गहरा काला न हो जाए. पाउडर को जलने न दें. भुने हुए पाउडर के ठंडा होने पर, आवश्यकतानुसार चाय पाउडर उबालें और छानकर पानी में मिलाकर गाढ़ा और चिकना पेस्ट बना लें. बर्तन को ढककर इस पेस्ट को कम से कम 8 से 10 घंटे या रात भर के लिए भीगने दें. आयरन और आंवला बालों को प्राकृतिक रंग प्रदान करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.