वजन कम करने के लिए रोजाना सुबह करें यह एक काम, तेजी से पिघलने लगेगा फैट 

Weight Loss: वजन घटाने के लिए अक्सर ही अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं. कोई जिम जॉइन करता है, कोई योगा क्लास जाता है, किसी को एरोबिक्स और स्विमिंग बेहतर ऑप्शन लगते हैं तो कोई वजन घटाने के लिए गंभीरता से डाइटिंग शुरू कर देता है. मगर समय की कमी और कभी-कभी पैसों की कमी भी व्यक्ति को ऐसे कमिटमेंट से रोक देती है. लेकिन, ऐसा एक आसान सा तरीका भी है जो तेजी से फैट बर्न करने में मददगार होता है. यह तरीका है वॉक करना. सुबह अगर खुद के लिए बस आधा घंटा निकाल लिया जाए और वॉक (Walk) किया जाए तो ना सिर्फ वजन कम होता है बल्कि कमर से इंचेस भी कम होने लगते हैं. यहां जानिए हफ्ते में कितने दिन और कितने मिनट की वॉकिंग से फैट बर्न (Fat Burn) होने लगता है.

वजन घटाने के लिए वॉक करने का सही तरीका | Right Way Of Walking To Lose Weight

वजन घटाने के लिए रोजाना 5 से 15 मिनट तक वॉक की जा सकती है. वॉक करने का सबसे सही समय सुबह का है लेकिन आप चाहे तो दिनभर में जब भी कोई मील लें तो उसके बाद 10-15 मिनट वॉक कर सकते हैं.

वेट लॉस के लिए वॉकिंग की स्पीड, समय, इंटेसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ-साथ डाइट्री हैबिट्स का ध्यान रखना भी जरूरी होता है. एक्सेस फैट बर्न के लिए तेजी से वॉक करें और बीच-बीच में स्पीड कम-ज्यादा करते रहें. अपने हाथों को हिलाते हुए वॉक करने पर बेहतर असर दिखता है.

सुबह के समय वॉक करने पर वजन कम होने लगता है.

वॉकिंग से दिल की दिक्कतों की संभावना कम होती है.

ब्लड प्रेशर घटाने में भी वॉकिंग के फायदे नजर आते हैं.

रोजाना वॉक करने पर मूड बेहतर रहने लगता है.

वॉक करने पर हड्डियों की सेहत अच्छी रहती है.

वॉकिंग स्ट्रेस यानी तनाव कम करने के लिए भी अच्छी है.

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने के लिए भी वॉक की जा सकती है.

वॉकिंग से बेहतर नींद लेने में भी मदद मिलती है.

शरीर में ऊर्जा बनी रहती है.

नियमित तौर पर वॉक की जाए तो स्टेमिना बढ़ता है.

शरीर का बैलेंस बेहतर होना शुरू हो जाता है.

