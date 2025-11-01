1 प्लेट छोले भटूरे खाने के बाद कितनी देर वॉक करनी चाहिए? डॉक्टर ने बताया कितनी देर चलने से नहीं बढ़ेगी पेट की चर्बी

Weight Loss Tips: आज के समय में ज्यादातर लोग बढ़ते वजन और पेट की चर्बी से परेशान हैं. ऐसे में वजन घटाने के लिए कई लोग स्ट्रिक्ट डाइटिंग और जिम का सहारा लेते हैं. लेकिन हर दिन सादा खाना खाने से मन ऊब जाता है. यही वजह है कि चीट डे पर लोग अपनी पसंदीदा डिश- जैसे छोले भटूरे, समोसा या पिज्जा खाने का मन बना लेते हैं. इन्हें खाने के बाद फिर मन में गिल्ट बढ़ जाता है और वजन बढ़ने का डर सताने लगता है. हालांकि, अगर आप खाने के बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लें, तो कैलोरी को आसानी से बर्न किया जा सकता है. इसी कड़ी में फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि आप केवल वॉक करके भी खाने के बाद कैलोरी को बर्न कर सकते हैं और अपने वजन को संतुलित बनाए रख सकते हैं. आइए डॉक्टर से जानते हैं आपकी हर पसंदीदा डिश को बैलेंस करने के लिए कितनी वॉक जरूरी है.

रात को सोते समय हल्दी का पानी पीने से क्या होता है? डॉक्टर से जानें एक गिलास पानी में कितनी हल्दी डालनी चाहिए

छोले भटूरे

डॉक्टर बताते हैं, 1 प्लेट छोले भटूरे में लगभग 600 कैलोरी होती है. इन कैलोरी को बर्न करने के लिए आपको लगभग 2 घंटे की वॉक करने की जरूरत होगी.

1 समोसा या वड़ा पाव में लगभग 250 कैलोरी होती है. इन्हें बर्न करने के लिए आपको 50 मिनट की वॉक करने की जरूरत होती है.

1 स्लाइस पिज्जा में लगभग 285 कैलोरी होती है. इन्हें बर्न करने के लिए 1 घंटे की वॉक करें.

1 गुलाब जामुन में लगभग 180 कैलोरी होती है. आप केवल 35 मिनट वॉक करके इन्हें बर्न कर सकते हैं.

भारी और ऑयली खाना खाने के बाद अगर आप बैठे रहेंगे, तो शरीर उस कैलोरी को फैट के रूप में जमा कर लेगा. वहीं, खाने के 15-20 मिनट बाद हल्की वॉक करने से पाचन सुधरता है, ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और शरीर कैलोरी को एनर्जी में बदलकर इस्तेमाल कर लेता है. इससे फैट स्टोर नहीं होता और वजन बढ़ने का खतरा घटता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.