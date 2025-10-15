How To Remove Stain From Silk Saree: सिल्क की साड़ी से दाग कैसे हटाएं? बड़े काम आएंगी ये ट्रिक्स

How To Remove Stain From Silk Saree: रेशमी यानी सिल्क की साड़ियां हर महिला की अलमारी की शान होती हैं. उनकी चमक, नर्मी और रॉयल लुक किसी भी मौके को खास बना देता है. लेकिन अगर इस कीमती साड़ी पर जरा सा भी दाग (Silk Ki Saree Ka Daag Kaise Hatayen) लग जाए तो दिल धड़कने लगता है. आखिर सिल्क को संभालना आसान तो होता नहीं. अगर आप भी सोच रही हैं कि सिल्क की साड़ी से दाग कैसे हटाएं? तो आइए जानते हैं कुछ आसान और असरदार घरेलू तरीके (Silk Ki Saree Saaf Karne Ke Tarike) जो आपकी साड़ी की खूबसूरती वापस ला सकते हैं.

सबसे पहले करें दाग की पहचान (Identify Type Of Stain)

सिल्क पर लगा हर दाग एक जैसा नहीं होता. किसी दाग के लिए पानी काम करता है तो किसी के लिए ड्राई क्लीनिंग जरूरी होती है.

ऑयल या घी के दाग: खाने के वक्त साड़ी पर तेल या घी गिर जाना आम है.

इंक या पेन का दाग: ऑफिस या बच्चों के आसपास रहते हुए ऐसा दाग भी लग सकता है.

पसीने या फूड के दाग: ये धीरे धीरे साड़ी की चमक कम कर देते हैं.

घर पर अपनाएं ये सुरक्षित तरीके (Tips To Clean Stain From Silk Saree)

अगर साड़ी पर तेल गिर गया है, तो तुरंत उस जगह पर कॉर्नफ्लोर या टैल्कम पाउडर छिड़क दें.

इसे 10–15 मिनट तक रहने दें ताकि यह तेल को सोख ले. फिर हल्के हाथ से ब्रश करें. इससे दाग लगभग गायब हो जाएगा.

इंक या फूड के हल्के दाग के लिए ठंडे पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाएं.

एक मुलायम कॉटन कपड़ा इसमें डुबोकर दाग वाले हिस्से पर हल्के हाथ से थपथपाएं. ध्यान रखें रगड़ें नहीं, वरना रेशम के धागे खराब हो सकते हैं.

अगर साड़ी पर पसीने या हल्के दाग हैं, तो नींबू का रस और पानी बराबर मात्रा में मिलाकर उस हिस्से पर लगाएं.

फिर गीले कपड़े से पोंछ लें. इससे साड़ी की चमक भी बनी रहती है.

गर्म पानी या डिटर्जेंट का इस्तेमाल कभी न करें. ये रेशम को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

साड़ी को सीधे धूप में सुखाने से बचें, वरना उसका रंग उड़ सकता है.

कभी भी साड़ी को जोर से रगड़ें नहीं, बस हल्के हाथों से दाग हटाने की कोशिश करें.

अगर साड़ी बहुत महंगी है या दाग बहुत पुराने हैं, तो खुद प्रयोग न करें. ऐसी साड़ी को ड्राई क्लीनर के पास देना ही बेहतर है.