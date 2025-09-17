विज्ञापन

ये लगाते ही 5 मिनट में बैठ जाएंगे बड़े से बड़े गांठ वाले पिंपल्स, सूजन भी कर देगा कम

Skincare Hack: चेहरे पर अचानक निकले पिंपल्स अब आपके लुक्स को खराब नहीं करेंगे. कुछ आसान उपायों से आप 5 मिनट में पिंपल को फ्लैट कर सकते हैं और बेझिझक बाहर निकल सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
ये लगाते ही 5 मिनट में बैठ जाएंगे बड़े से बड़े गांठ वाले पिंपल्स, सूजन भी कर देगा कम
अचानक चेहरे पर निकल आया बड़ा सा पिंपल, ये लगाते ही सूजन कर देगा कम

How to Flatten a Pimple in Just 5 Minutes: सोचिए, कल आपका कोई खास फंक्शन है और अचानक आईने में लाल, सूजा हुआ पिंपल दिख जाए...ऐसे में सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि, काश ये अभी के अभी गायब हो जाए. अच्छी बात ये है कि स्किन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स की मदद से आप पिंपल को सिर्फ 5 मिनट में फ्लैट कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बर्फ का कमाल / Ice Therapy

बर्फ किसी भी पिंपल को तुरंत फ्लैट करने का सबसे आसान तरीका है. एक साफ कपड़े में बर्फ का टुकड़ा लपेटकर 2–3 मिनट तक पिंपल पर हल्के-हल्के लगाएं. इससे सूजन और लालिमा तुरंत कम हो जाएगी. ध्यान रखें, बर्फ को सीधे स्किन पर न लगाएं वरना जलन हो सकती है.

ग्रीन टी बैग का जादू / Green Tea Bag

अगर आपके पास ग्रीन टी बैग है तो उसे फ्रिज में 5 मिनट ठंडा कर लें, फिर पिंपल पर रखें. ग्रीन टी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पिंपल की सूजन को झट से कम कर देती हैं और स्किन को आराम पहुंचाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

एलोवेरा का soothing टच / Aloe Vera Gel

एलोवेरा जेल में मौजूद कूलिंग और हीलिंग प्रॉपर्टीज पिंपल को तुरंत शांत कर देती हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए जेल लगाकर छोड़ दें. इससे पिंपल का आकार छोटा हो जाता है और दर्द भी कम महसूस होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

टूथपेस्ट का असर / Toothpaste Hack

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सफेद टूथपेस्ट की हल्की परत पिंपल पर लगाने से भी redness और swelling कम हो सकती है, लेकिन इस ट्रिक को ज्यादा देर तक न करें और अगर स्किन सेंसिटिव है तो इसे अवॉइड करें.

पिंपल को जादू की तरह पूरी तरह गायब करना मुश्किल है, लेकिन इन आसान और इंस्टेंट ट्रिक्स से आप इसे कुछ ही मिनटों में फ्लैट करके अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Flatten Pimple Fast, Pimple Hatane Ka Tarika, Skincare Hack, How To Reduce Pimple Swelling Instantly, Pimple Kaise Hataye, 5 Minute Me Pimple Hatane Ka Tarika
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com