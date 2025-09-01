तमन्ना का अनोखा ब्यूटी सीक्रेट, थूक से पिंपल्स गायब! जानें एक्सपर्ट्स ने दी राय

Tamannah Bhatia Remedy for Pimples: मशहूर फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपनी खूबसूरती और दमकती स्किन के लिए जानी जाती हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिंपल्स को लेकर एक अनोखा घरेलू नुस्खा साझा किया. एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, तो वह सुबह उठकर उन पर अपना थूक लगा लेती हैं. उनका दावा है कि इस नुस्खे से उन्हें हमेशा फायदा मिलता है, लेकिन क्या सच में थूक से पिंपल्स ठीक हो सकते हैं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय.

तमन्ना का घरेलू नुस्खा | Tamannaah Bhatia pimple remedy

तमन्ना भाटिया ने कहा कि पिंपल्स की समस्या से निजात पाने के लिए वह किसी महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करतीं, बल्कि सुबह का बासी थूक ही उनके लिए कारगर साबित होता है. हालांकि, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह नुस्खा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है.

पुराने लोगों का भी यही दावा | saliva for pimples

तमन्ना अकेली नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग मानते हैं कि थूक में मौजूद एंजाइम्स पिंपल्स को कम कर सकते हैं. यह एक पुराना घरेलू नुस्खा है, जिसे कई लोग आज़माते आए हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? | is saliva good for acne

स्किन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुबह के थूक में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है. यह एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है और कई बार बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है. यही वजह है कि कुछ लोगों को पिंपल्स पर थूक लगाने से फायदा महसूस हो सकता है.

हर किसी को नहीं होता फायदा | Tamannaah skincare tips

डर्मेटोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर इंसान के थूक में बैक्टीरिया और एंजाइम्स की मात्रा अलग-अलग होती है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि जो नुस्खा तमन्ना पर असर करे, वह हर किसी पर असरदार हो.

नुकसान भी हो सकता है | celebrity beauty hacks

विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है, उन्हें पिंपल्स पर थूक लगाने से नुकसान हो सकता है. इससे इंफेक्शन बढ़ सकता है या स्किन पर और दाग-धब्बे हो सकते हैं.

सही तरीका क्या है? | acne care tips

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि पिंपल्स को छेड़ना या फोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए. इससे चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं. इसके बजाय हल्के फेस वॉश से दिन में दो-तीन बार चेहरा धोएं और स्किन को साफ रखें. पिंपल्स कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

