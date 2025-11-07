शरीर में कफ बनना बंद कैसे करें? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बलगम वाली खांसी को ठीक करने का असरदार तरीका

Phlegm Remedy: इस समय मौसम में बदलाव के चलते कई लोग खांसी-जुकाम की समस्या से परेशान हैं. खासकर कफ वाली खांसी लोगों को अधिक परेशान कर रही है. गले में खराश, दर्द और कफ न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है, बल्कि पाचन और एनर्जी लेवल पर भी असर डालता है. ऐसे में अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और इससे निजात पाने के लिए कोई नेचुरल तरीका चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. कफ से राहत पाने के लिए मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक बेहद आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताया है, जो घर में ही मौजूद चीजों से तैयार किया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास नुस्खा?

श्वेता शाह बताती हैं कि अगर फेफड़ों में बलगम या आप लगातार कफ वाली खांसी से जूझ रहे हैं, तो घर पर ही एक असरदार काढ़ा बनाकर पी सकते हैं. ये काढ़ा बेहद तेजी से असर दिखाता है और इसके कोई साइड इफैक्ट भी नहीं हैं.

काढ़ा बनाने के लिए आपको 2 लौंग

2 काली मिर्च के दाने

1 चम्मच गुड़ पाउडर

एक चुटकी काला नमक

एक चुटकी सोंठ पाउडर (सूखा अदरक) और

एक चुटकी अजवाइन की जरूरत होगी.

एक पैन में एक गिलास पानी भर लें और इसे अच्छी तरह उबाल लें.

जब पानी गर्म हो जाए, तब इसमें एक-एक कर सभी चीजें डालें और तब तक उबालते रहें, जब तक पानी आधा न रह जाए.

तय समय बाद पानी को छान लें और गुनगुना रहते हुए धीरे-धीरे चुस्कियां लेकर पिएं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, यह ड्रिंक सिर्फ खांसी या बलगम के लिए नहीं, बल्कि पूरे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है.

लौंग, सोंठ और अजवाइन में एंटी-कफ गुण होते हैं. ये बलगम को पतला करते हैं और उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं.

काली मिर्च और सोंठ शरीर की रुकावटें खोलती हैं, जिससे छाती की जकड़न कम होती है.

यह मिश्रण फेफड़ों को साफ रखता है और सांस लेना आसान बनाता है.

इन सब से अलग अजवाइन और काला नमक पाचन सुधारते हैं और गुड़ शरीर में गर्माहट और ताकत देता है.

न्यूट्रिशनिस्ट इसे दिन में दो बार पीने की सलाह देती हैं. आप इसे सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पी सकते हैं. श्वेता शाह बताती हैं, इसे नियमित रूप से कुछ दिनों तक लेने से बलगम और खांसी दोनों में काफी आराम मिलता है. ऐसे में आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.