सुबह-सुबह पेट साफ करने के लिए क्या पीना चाहिए? MBBS डॉक्टर ने बताया टॉयलेट में देर तक बैठने की नहीं पड़ेगी जरूरत

How to clean stomach instantly: कई लोगों की शिकायत होती है कि सुबह देर तक टॉयलेट में बैठे रहने के बाद भी उनका पेट साफ नहीं हो पाता है. इससे उन्हें दिनभर पेट में भारीपन, गैस, सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसे लेकर मशहूर एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर शालिनी सिंह सोलंकी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने 5 ऐसी नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताया है, जिन्हें पीने से पेट आसानी से साफ हो जाता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया शरीर में गर्मी लाने के लिए क्या करें

पेट साफ करने के लिए पिएं ये ड्रिंक्स

डॉक्टर बताती हैं, पुदीना पेट को ठंडक पहुंचाता है और पाचन तंत्र को रिलैक्स करता है. इसमें मौजूद मेंथॉल गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या को कम करता है. सुबह खाली पेट गर्म पुदीने की चाय पीने से आंतों की मूवमेंट बेहतर होती है और पेट आसानी से साफ हो जाता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में ताजे पुदीने की पत्तियों को धोकर डालें. पानी को आधा होने तक उबाल लें. इतना करते ही आपकी हर्बल ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी.

मुलेठी आंतों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है. जिन लोगों को कब्ज की समस्या बार-बार होती है, उन्हें हल्की गर्म मुलेठी की चाय काफी राहत दे सकती है. यह पेट की जलन और एसिडिटी को भी कम करती है. इसे बनाने के लिए भी मुलेठी के टुकड़ों को पानी में उबाल लें. इस पानी को हल्का गुनगुना कर पिएं.

अदरक पाचन के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसमें मौजूद जिंजरॉल आंतों की गति (बॉवेल मूवमेंट) को तेज करता है. सुबह हल्की गर्म अदरक वाली हर्बल चाय पीने से पेट गर्म रहता है और जमा हुआ मल आसानी से बाहर निकल जाता है.

सौंफ गैस, कब्ज और भारीपन को दूर करने में बहुत फायदेमंद है. रात को एक गिलास पानी में आधा चम्मच सौंफ भिगो दें और सुबह इसे हल्का गर्म करके पी लें. इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और सुबह समय पर पेट साफ हो जाता है.

इन सब से अलग आप जीरे का पानी पी सकते हैं. जीरा पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह पेट में जमे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और कब्ज से राहत देता है. रातभर भिगोया हुआ जीरा पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट हल्का और साफ महसूस होता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

इन ड्रिंक्स से अलग डॉक्टर दिनभर पर्याप्त पानी पीने की सलाह देती हैं, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.

खाने में फाइबर जैसे सलाद, फल, ओट्स, साबुत अनाज शामिल करें.

साथ ही रोज कम से कम 20–30 मिनट एक्सरसाइज करें, ताकि आंतें एक्टिव रहें.

अगर इन सरल आदतों को अपना लिया जाए, तो सुबह पेट साफ न होने की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है और दिनभर आपका शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.