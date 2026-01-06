खांसने या छींकने पर यूरिन लीक हो जाता है? रोज बस 10 मिनट कर लें ये योगासन, दूर हो जाएगी दिक्कत

How to stop urine leakage when coughing: कई महिलाओं की समस्या होती है कि अक्सर खांसने, छींकने, हंसने या हल्की एक्सरसाइज करते समय यूरिन लीक हो जाता है. इसे मेडिकल भाषा में Urinary Incontinence कहा जाता है. केवल उम्रदराज महिलाएं ही नहीं, कम उम्र में भी महिलाएं इस दिक्कत से परेशान रहती हैं. अब, अगर आप भी इन्हीं महिलाओं में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान उपाय बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप नेचुरली इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. ये खास उपाय सर्टिफाइड योगा ट्रेनर दीक्षा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

यूरिन लीक होने के मुख्य कारण

दीक्षा शर्मा बताती हैं, यूरिन लीक होने की सबसे बड़ी वजह पेल्विक फ्लोर मसल्स का कमजोर होना है. ये मसल्स ब्लैडर को सपोर्ट देती हैं. इनके कमजोर होते ही खांसने या छींकने पर प्रेशर बढ़ता है और यूरिन बाहर निकल सकता है. इसके अलावा इसके कुछ और कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं. जैसे-

प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के समय ऐसा होना आम है

हार्मोनल बदलाव, खासकर मेनोपॉज के बाद

बार-बार होने वाला यूरिन इंफेक्शन (UTI) और

ओवरएक्टिव ब्लैडर के चलते भी ऐसा हो सकता है.

दीक्षा शर्मा बताती हैं कि अगर रोज सिर्फ 10 मिनट योग को दिए जाएं, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स मजबूत हो सकती हैं. इससे ब्लैडर को बेहतर सपोर्ट मिलता है और यूरिन लीक की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है.

इसके लिए योगा ट्रेनर उत्कटासन करने की सलाह देती हैं. उत्कटासन आसान लेकिन असरदार योगासन है. यह जांघों, हिप्स और खासतौर पर पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करता है. इस आसन को करने से शरीर के निचले हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और ब्लैडर कंट्रोल में मदद मिलती है.

सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के बीच थोड़ा गैप रखें.

सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं.

अब, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों.

इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें.

इस पोज में 20–30 सेकंड रहें.

धीरे-धीरे सांस लेते हुए वापस खड़े हो जाएं.

इसे 9-10 बार दोहराएं. रोज अभ्यास करने से कुछ हफ्तों में फर्क महसूस होने लगता है.

शुरुआत में ज्यादा देर तक न रुकें.

अगर घुटनों या कमर में दर्द है, तो पहले डॉक्टर या योग एक्सपर्ट से सलाह लें.

योग के साथ-साथ पानी पर्याप्त पिएं और UTI का इलाज समय पर कराएं.

यूरिन लीक होना शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक आम समस्या है. सही जानकारी, योग अभ्यास और लाइफस्टाइल में छोटे बदलावों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.