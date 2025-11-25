कैसे पता चलेगा कि कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है या नहीं? इस ट्रिक से एक ही बार में समझ जाएंगे आप

How to check quality of clothes: अक्सर हम कपड़े खरीदते समय उसकी कीमत, डिजाइन और फिटिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी को पहचानना भूल जाते हैं. कई बार दिखने में सुंदर कपड़े कुछ ही बार पहनने पर खराब हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना किसी तकनीकी ज्ञान के कैसे पता लगाया जाए कि कपड़ा अच्छी क्वालिटी का है या नहीं? इसे लेकर सोशल मीडिया क्रिएटर शिवम मलिक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बेहद आसान ट्रिक बताई है, जिसकी मदद से आप कपड़े की गुणवत्ता का अंदाजा मिनटों में लगा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

कौन से विटामिन की कमी से ठंड ज्यादा लगती है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया शरीर में गर्मी लाने के लिए क्या करें

कपड़े के टैग से मिलेगी सबसे सही जानकारी

शिवम मलिक बताते हैं, जब भी आप कोई नया कपड़ा खरीदें, सबसे पहले उसका टैग देखें. यह छोटा सा टैग ही आपको बता देता है कि कपड़े की क्वालिटी कितनी अच्छी है और वह कितने समय तक चलने वाला है.

नंबर 1- ब्लैक टैग और गोल्डन सिलाई

अगर कपड़े पर काला टैग लगा हो और उस पर गोल्डन रंग की सिलाई या प्रिंट से ब्रांड का नाम लिखा हो, तो समझ लें कि आप एक प्रीमियम क्वालिटी वाला कपड़ा देख रहे हैं. ऐसे कपड़े महंगे होते हैं लेकिन उनकी फैब्रिक क्वालिटी, फिटिंग और टिकाऊपन बेहतरीन होती है. इन्हें लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के पहना जा सकता है.

अगर टैग ब्लैक है और उस पर सफेद रंग में ब्रांड नाम लिखा है, तो यह भी अच्छी क्वालिटी के कपड़ों की पहचान है. ये भी महंगे होते हैं और उनकी लाइफ भी काफी अच्छी होती है, बस पहले वाले गोल्डन टैग जितनी प्रीमियम क्वालिटी नहीं मानी जाती.

अगर आपको सफेद टैग मिले जिस पर काले रंग से नाम लिखा हो, तो इसका मतलब है कि कपड़ा क्वालिटी में औसत है. इसे आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आराम से खरीद सकते हैं. यह बहुत महंगा नहीं होता और न ही इसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है यानी ये ठीक-ठाक ऑप्शन है.

अगर कपड़े पर लगा टैग बहुत पतला, कागज जैसा या जल्दी फटने वाला महसूस हो, तो यह संकेत है कि कपड़े की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है. ऐसे कपड़े जल्दी फेड हो जाते हैं, उनकी सिलाई ढीली पड़ जाती है और वे ज्यादा समय तक नहीं चलते.

इस तरह कपड़े की क्वालिटी पहचानना मुश्किल काम नहीं है. बस खरीदते समय टैग पर थोड़ा ध्यान दें और आप आसानी से समझ जाएंगे कि कपड़ा प्रीमियम है, औसत है या फिर जल्दी खराब होने वाला है. यह छोटी सी ट्रिक आपको बेहतर खरीदारी करने में मदद करेगी और आपके पैसे भी बचाएगी.



