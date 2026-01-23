दिल्ली की बारिश के साथ चेहरे पर बढ़ गए पिंपल्स और चिपचिपाहट, दादी नानी के बताए ये घरेलू नुस्खे करेंगे मदद

Pimple Kaise Hataye: दिल्ली में बारिश ने दस्तक दे दी है और बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आती है, इस मौसम में पिंपल होना आम बात है. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए क्रीम का सहारा लेते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो डॉक्टर से संपर्क करते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आजमाकर आप मानसून में भी अपनी स्किन को क्लियर और चेहरे को साफ रख सकते हैं.

पिंपल हटाने के लिए कौन से घरेलू नुस्खे हैं?

बेकिंग सोडा: आपके किचन में मौजूद बेकिंग सोडा में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो पिंपल्स के ब्रेकआउट और सूजन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. आप चाहें, तो पिंपल से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा को नींबू, दही या पनि में मिलकर एक पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं.

सेब का सिरका: सेब का सिरका एंटिफंगल और एंटिबैक्टिरियल गुणों से भरपूर है. ऐसे में अपने चेहरे को धूम और मिट्ठी से बचने के लिए आप इसे एक स्प्रे वाली बोतल में भरकर रख सकते हैं और इसे सीधा चेहरे पर छिड़क सकते हैं. सनबर्न, दाने और मुंहासों में यह कारगर साबित हो सकता है.

हल्दी: हल्दी एंटीऑक्सिडेंट गुणों से भारी हुई है, यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि स्किन से जुड़ी दिक्कतों से भी राहत दिला सकती हैं. पिंपल के कारण हो रही रेडनेस और सूजन से छुटकारा पाने के लिए भी हल्दी बेहद असरदार मानी जाती है. इसे चेहरे पर लगाने के लिए हल्दी और दूध को मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर इसे प्रभावुत जगह पर लगाएं.

शहद: शहद नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया न? यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि स्किन के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें पाए जाने वाले तत्व पिंपल से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं. शहद बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है और आपकी त्वचा को साफ रखता है.

